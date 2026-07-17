Este libro estadounidense predijo desde hace meses la final España - Argentina: ¿quién gana?

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá como finalistas a dos potencias como lo son España y Argentina. El partido está pactado para disputarse en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey ante más de 80.000 aficionados. Un evento de dicha magnitud ha desencadenado una serie de anécdotas curiosas en las que destaca un libro que logró predecir quiénes terminarían por ser los finalistas del torneo.

En las últimas horas se ha hecho viral un video en redes sociales en donde una aficionada española se encuentra en una librería en Estados Unidos. El motivo de su video consiste en mostrar un libro llamado The World's Game, el cual pone a España y Argentina como los finalistas de la justa mundialista.

Argentina se mide ante España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Azteca Deportes

El libro que predijo la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

The World's Game cuenta con lujo de detalle cómo se desarrolla la final entre España y Argentina. Dentro de la narrativa ponen a la Albiceleste como el equipo que marca el primer gol dentro de la final. Sin embargo, La Furia Roja termina por imponerse por un marcador de 2-1.

CURIOSO. Encuentran un libro infantil en EEUU publicado hace meses, que desveló la final del MUNDIAL 2026 entre España 🇪🇸 y Argentina 🇦🇷.



El marcador sería de 2-1 a favor de ESPAÑA. pic.twitter.com/3EnVDinKaD — SantinoCripto® (@SantinoCripto) July 17, 2026

Lo interesante del libro es que puede verse la caracterización de futbolistas como Lamine Yamal, Lionel Messi, Emiliano Martínez o Marc Cucurella, lo cual despertó la curiosidad de varios aficionados al futbol dentro de las redes sociales.

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Quién ganó el único partido disputado entre España y Argentina por la Copa Mundial de la FIFA™

España cuenta con un historial equilibrado ante Argentina con 6 triunfos, 2 empates y 6 derrotas en 14 partidos. La única vez que se enfrentaron en una Copa Mundial de la FIFA™ fue en 1966 dentro de la Fase de Grupos y terminó en una victoria de La Albiceleste por un marcador de 2-1.

Argentina venció a España en el único duelo que tienen en la Copa Mundial de la FIFA™|Crédito: FIFA

Los goles por parte del equipo argentino fueron producto de Luis Artime y por el lado de España fue por la vía de Pirri. Aquel partido fue decisivo para que Argentina lograra pasar como segundo lugar de su grupo, mientras que el conjunto ibérico terminó cayendo eliminado dentro de la Fase de Grupos.

