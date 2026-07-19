Quién es Slavko Vincic, el árbitro que pitará en la Final del Mundial 2026

España y Argentina pelearán para conseguir la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo español buscará conseguir su segundo título en el torneo, mientras que La Albiceleste quiere hacer historia con un bicampeonato mundial. Para ello el árbitro Slavko Vincic será el encargado de juzgar el encuentro.

Nacido en Eslovenia, Vincic es considerado como uno de los mejores árbitros del mundo. Contando en el presente torneo registra apenas 3 partidos que se desglosa de la siguiente manera; 2 en la Fase de Grupos y otro en los Dieciseisavos de Final. ¿Cómo ha sido su trayectoria rumbo a la gran final?

Slavko Vincic pitará la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @slavko.vincic / Instagram

El paso de Slavko Vincic rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El árbitro esloveno comenzó su carrera en el 2007 dentro de la Primera División de su país. Su gran paso dentro de la liga le valió unirse a la FIFA en el 2010, logrando obtener buenas participaciones en torneos con la UEFA que le fue orientando para ser considerado como un árbitro de experiencia para la justa mundialista.

Cabe mencionar que el partido más importante que logró dirigir en el torneo fue el partido de la Selección Mexicana ante Ecuador. Siendo la expulsión de Piero Hincapié la acción arbitral más relevante debido a que el jugador sudamericano se tapó la boca a la hora de hablarle a Santiago Gimenez.

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Por qué Slavko Vincic fue elegido para el España vs Argentina

Pierluigi Collina, máximo encargado del arbitraje en la FIFA, fue quien terminó por designar a Vincic para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Por lo que el árbitro esloveno estará presentando el partido más importante de su carrera.

Pierluigi Collina es el División de Arbitraje de la FIFA

El antecedente que Vincic tiene dirigiendo a España y Argentina en Mundiales datan del 2022. En el caso del conjunto sudamericano estuvo presente en la sorpresiva derrota ante Arabia Saudita por 2 a 1. Mientras que en el caso de España fue el árbitro que impartió justicia en la derrota ibérica por 2 a 1 en las Semifinales ante Francia.