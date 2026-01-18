Medallista olímpico sería encarcelado... esta es la escandalosa razón

Un nuevo escándalo por abuso sexual se ha presentado en la élite del deporte mundial. Y es que en Francia llevará a juicio al medallista olímpico, Yannick Agnel. El hoy ex nadador de 33 años sostuvo relaciones sexuales en diversas localidades de Europa con una menor que en ese entonces tenía 13 años. Aunque él apela a una relación afectiva… la diferencia de edad lo haría acreedor a una sanción por violación. Estos son los hechos.

¿Cuál es el caso del medallista olímpico francés?

Esta situación judicial comenzó desde finales del 2021, cuando la justicia arrestó al nadador francés. Allí se le acusó de violación y abuso sexual sobre una menor de edad en 2016. En ese momento el nacido en Nimes tenía 24 años y su víctima solamente 13. La niña era hija del entrenador de Yannick (Lionel Horter), con quien compartía domicilio.

El nadador tenía un vínculo total con la familia, pues Yannick vivía con ellos. Esto sucedió mientras trataban de revivir su carrera como nadador, tras tocar el cielo con sus presentaciones en Londres 2012. En esa convivencia, pues además la menor practicaba natación, ocurrieron los actos sexuales. El adulto de aquella relación indica que fue consensuado… sin embargo la ley francesa tipifica como delito el tener relaciones íntimas con menores de 15 años de edad.

Tras largos años en disputas legales, se indicó que llevarán a juicio al ex deportista profesional. Los reportes dicen que la pena que debería cumplir Yannick llegaría hasta los 20 años de cárcel. Por ello, existe un dilema importante en el entorno deportivo francés, que tenía en este hombre a una de las figuras más relevantes de los años recientes.

¿Quién es este medallista olímpico acusado de violación?

Yannick Agnel era visto como uno de los emblemas de la natación europea. Fue en los Juegos Olímpicos de Londres donde su legado parecía que perduraría por siempre, pues ganó dos medallas de oro (200m libres y relevos 4x100 metros libres) y una presea de plata (relevo 4x200). Además tuvo otras tantas actuaciones destacadas en mundiales de la especialidad.

Tras los juegos de Río 2016, el nadador se despidió de las competiciones y se dedicó a temas relacionados con la comunicación deportiva. Y ahora… está a la espera de un juicio tras actos que él mismo reconoció hacer.