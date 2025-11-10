Así quedó realmente la pierna de Kevin Mier tras lesión y Carrasquilla calentó a los fans con esto que dijo

Kevin Mier sufrió una desafortunada lesión en el juego entre Cruz Azul y Pumas correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2025 y se perderá toda la Liguilla dentro de la Liga BBVA MX . La fractura que sufrió en la tibia de su pierna izquierda fue producto de una entrada muy dura de Adalberto Carrasquilla a minutos de que finalizará la primera mitad. Ahora, el jugador panameño calentó a los aficionados con sus recientes declaraciones.

Las declaraciones de Carrasquilla tras lesionar a Kevin Mier

Si bien es cierto que Carrasquilla se disculpó públicamente luego de haber dejado afuera de las canchas a Mier por tiempo indeterminado, los aficionados se molestaron al saber que el panameño reconoció que el portero de Cruz Azul es jugador de selección. “Quiero pedirle una disculpa porque sé que es un jugador de selección”, soltó el futbolista de Pumas en una entrevista. Cabe destacar que Mier podría perderse el Mundial 2026 por la lesión .

MEXSPORT

Así se encuentra la pierna de Kevin Mier tras la fractura

Luego de haber sufrido la lesión, en redes sociales se viralizaron unas fotografías donde se observa al jugador de la selección de Colombia con varios moretones en la pierna afectada, que muestran lo grave que fue el golpe que recibió por parte de Carrasquilla. Mier preocupa a todos los aficionados de Cruz Azul, pero también a los colombianos, quienes esperan que llegue en condiciones para el Mundial 2026.

Así quedó la pierna de Kevin Mier.



Le harán estudios en las próximas horas.



No pinta bien. pic.twitter.com/KcYEI3H1lo — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) November 9, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuánto tiempo de recuperación tendrá Kevin Mier?

El portero de Cruz Azul padece de una fractura en la tibia de su pierna izquierda, por lo que estará fuera de las canchas, como mínimo, unos seis meses. De esta manera, el colombiano se perderá lo que resta de la Liguilla de la Liga BBVA MX, además de estar fuera prácticamente todo el Clausura 2026. Incluso corre riesgo de perderse el Mundial 2026, razón por la que los aficionados están muy molestos con Carrasquilla.

🚨 Kevin Mier sufrió una fractura de tibia. Mañana analizarán el procedimiento a seguir. Puede ser intervenido quirúrgicamente 🇨🇴 pic.twitter.com/S8YNf8eJPW — Pipe Sierra (@PSierraR) November 9, 2025

Cruz Azul intentará la inhabilitación de Carrasquilla

Cruz Azul presentará una apelación formal tras la polémica jugada en la que Adalberto Carrasquilla solo fue amonestado pese a fracturar a Kevin Mier. Pese a la revisión en el VAR por parte de Fernando Hernández, el mediocampista de Pumas no recibió roja. La directiva celeste pedirá la inhabilitación del panameño y sanciones para el cuerpo arbitral.