¿Se queda solo? Cristiano Ronaldo, criticado por un compañero de Portugal por su expulsión contra Irlanda

Cristiano Ronaldo no podrá estar presente en el partido que enfrentará la Selección de Portugal a Armenia este domingo 16 de noviembre, luego de haberse hecho expulsar en el encuentro ante Irlanda al soltar un codazo a un defensor.

La reacción de CR7 podría costarle hasta tres partidos de suspensión, mientras que su compañero de selección Bruno Fernandes cuestionó el comportamiento del delantero portugués que comprometió el encuentro ante los irlandeses y postergó el pase al Mundial 2026.

Bruno Fernandes cuestionó a Cristiano Ronaldo por su expulsión ante Irlanda

Bruno Fernandes compareció ante los medios de comunicación este sábado 15 de noviembre, un día antes del trascendental encuentro ante Armenia, y habló de la expulsión de Cristiano Ronaldo en el duelo ante Irlanda.

“El calor del partido, el calor del momento, la frustración de no haber conseguido un resultado positivo, es otra cuestión que ocurre en el futbol, un momento en el que Cris (Cristiano Ronaldo) tuvo una reacción que le costó caro, obviamente algo que él sabe que no era algo que quisiera hacer, pero que acabó ocurriendo”, dijo Fernandes en conferencia. "Sabe que cometió un error y, lamentablemente, no podrá ayudarnos mañana", agregó.

Fernandes señaló que la estrategia utilizada por el técnico Roberto Martínez no fue la mejor ante Irlanda debido a la poca cantidad de elementos defensivos que no pudieron contener a los atacantes irlandeses.

"No salió como queríamos (…) Creamos pocas ocasiones porque teníamos poca gente en el último tercio. Creo que nuestra construcción fue siempre muy baja y un poco lenta para la defensa de Irlanda, tendríamos que haber sido un poco más estratégicos a la hora de mover el balón“, reveló.

Clodagh Kilcoyne/REUTERS Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Group F - Republic of Ireland v Portugal - Aviva Stadium, Dublin, Ireland - November 13, 2025 Portugal’s Cristiano Ronaldo reacts after being shown a red card REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Portugal, por el pase al Mundial 2026

La Selección de Portugal está a una victoria de conseguir el pase a la Copa del Mundo 2026 y buscará celebrar ante Armenia, un equipo al que ya han enfrentado en el pasado y que, según Fernandes, conocen a la perfección.

"Ya nos hemos enfrentado a Armenia, es una selección con mucha velocidad en la delantera, con jugadores de mucha calidad en el centro del campo, una selección muy agresiva, sabemos las dificultades que nos pueden causar”, sentenció el delantero del Manchester United.

