¡ÚLTIMA HORA! Futbolista mexicano es fichado por el Atlético de Madrid

La Liga BBVA MX continua exportando jugadores al Viejo Continente. El Atlético de San Luis confirmó el traspaso de su centrocampista Ronaldo Nájera al Atlético de Madrid en calidad de préstamo por un año.

Te puede interesar: Chivas lo dejaría ir a la MLS y ya no estaría en el Clausura 2026, pero solo a cambio de 73 millones

¡Sorpresa en la Liga MX Femenil! Cruz Azul golea a la favorita Pachuca | Los Protagonistas

Ronaldo Nájera jugará a préstamo en el Atlético Madrileño

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el Atlético de San Luis confirmó el traspaso de Luis Ronaldo Nájera, centrocampista mexicano de 22 años quien jugará cedido durante un año en la filial del Atlético de Madrid.

Nájera se incorporará al Atlético Madrileño, equipo que milita en el Grupo 2 de Primera RFEF (Tercera División de España) y que es dirigido por Fernando 'Niño' Torres.

El mexicano ha estado entrenando en Madrid desde septiembre y completó las pruebas físicas y médicas antes del cierre del mercado de fichajes veraniego; sin embargo, no había recibido su visado de trabajo, por lo que no había podido ser contemplado para jugar.

RONI, MUCHO ÉXITO.



Hemos llegado a un acuerdo con el @Atleti para la cesión, por un año, del mediocampista mexicano Ronaldo Nájera al Atlético Madrileño. 🇲🇽🤝🇪🇸



📝 https://t.co/ts3xefJ8IC#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/E1Ddj6mR7k — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) November 14, 2025

El originario de El Mante, Tamaulipas, tendrá que esperar hasta el próximo 22 de noviembre para ser considerado por Torres para alinear ya que aun no ha recibido su licencia de la Federación Española y se perderá el siguiente encuentro ante Alcorcón.

Ronaldo Nájera al Atlético Madrileño

“Estoy muy feliz de poder jugar en este gran club. Voy a trabajar al máximo para ayudar al equipo a conseguir victorias”, dijo Nájera a su llegada al Atlético Madrileño.

Ronaldo Nájera marcó tres goles y contribuyó con cuatro asistencias en la temporada pasada con el Atlético de San Luis. También cuenta con experiencia internacional con la Selección Mexicana Sub-20.

El centrocampista mexicano buscará convencer a su entrenador para continuar en España y hacerse de un lugar en el primer equipo.

Te puede interesar: Fue la pesadilla de Chivas cuando estuvo en Tigres y hoy la nombran como la mejor del mundo por esta jugada