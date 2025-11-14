“Yo no soy Messi, no soy Ronaldo...": Armando González

De cara al juego de la Selección Mexicana ante Uruguay, partido amistoso de la Fecha FIFA rumbo al Mundial 2026, Armando González fue llamado por Javier Aguirre. El delantero de Chivas, quien fue campeón de goleo del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX junto a Paulinho y Joao Pedro con 12 anotaciones, vive un buen presente y es consciente de sus cualidades a los 22 años de edad.

“Trato de mantenerme firme, saber que todo lo que se dice de mi no es la realidad. La realidad es lo que yo vivo en el día a día, lo que yo vivo en los entrenamientos. Podrán decir muchas cosas pero lo que yo hago en los partidos es la realidad. Saber que yo no soy Messi, no soy Ronaldo, no soy lo que se dice, yo soy yo y yo sé lo que puedo hacer…”, dijo Armando González en entrevista exclusiva con David Medrano y Carlos Guerrero.

El buen presente de Armando González

A lo largo del Torneo Apertura 2025, la ‘Hormiga’ fue titular en 13 partidos, no obstante, tuvo actividad en los 17 compromisos de la Fase Regular convirtiéndose en una pieza fundamental en el esquema de Gabriel Milito.

Armando González supo aprovechar su momento ante las lesiones de Javier Hernández, mismas que mantuvieron alejado de las canchas a ‘Chicharito’ por varias semanas teniendo poca activada en la presente campaña.

Tras finalizar la Fase Regular en el sexto puesto de la tabla general, el Club Deportivo Guadalajara va a disputar Liguilla de forma directa y tienen como rival a Cruz Azul. Por ahora, la ‘Hormiga’ concentra con la Selección Mexicana comandada por el ‘Vasco’ Aguirre para encarar el juego ante Uruguay este 15 de noviembre en la cancha del TSM Corona, partido que vas a poder disfrutar en vivo por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

Luego del partido contra el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa, la siguiente prueba de México es ante Paraguay el martes 18 de noviembre.

