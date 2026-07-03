OFICIAL: El RIVAL de Portugal y Cristiano Ronaldo en 8vos de Final del Mundial 2026

La Selección de Portugal se ha instalado en 8vos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con goles de Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos, el equipo dirigido por Roberto Martínez ha derrotado a una Selección de Croacia liderada por Luka Modric, mediocampista que llega al final de su carrera a los 40 años de edad.

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Tras avanzar a la siguiente ronda de la Fase Eliminatoria, los lusos van a tener como rival a España en 8vos de Final, encuentro a disputarse el lunes 6 de julio a las 13:00 horas en la cancha del Estadio Miami.

A lo largo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección de Portugal ha tenido como rivales a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia durante la Fase de Grupos. Ahora, derrotaron a Croacia para seguir soñando con la cita del 19 de julio en Nueva Jersey.

En caso de seguir avanzando, el ganador de la llave de España vs Portugal se va a enfrentar en 4tos de Final a Estados Unidos o Bélgica.

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