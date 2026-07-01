CONFIRMADO: México CAE en el Ranking FIFA previo al juego contra Inglaterra en 8vos de Final del Mundial 2026

De cara al juego de México vs Inglaterra, correspondiente a la ronda de 8vos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el equipo dirigido por Javier Aguirre ha descendido un puesto en el Ranking FIFA.

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Luego de haberse colocado en el noveno puesto tras la Fase de Grupos, la Selección Mexicana ahora ocupa el lugar 10 tras la victoria de Bélgica ante Senegal en la cancha del Estadio Seattle.

Con un registro de 1754.30 puntos tras la victoria ante Ecuador en los 16vos de Final, México ha escalado varios puestos en el Ranking FIFA. Y es que luego de una Fase de Grupos en la que el cuadro del 'Vasco' Aguirre no tuvo goles en contra, las victorias ante Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa sumaron varias unidades en la clasificación para superar a Bélgica. No obstante, el triunfo del equipo comandado por Rudi García también se instaló en 8vos de Final luego de derrotar a Senegal, resultado con el que llegaron a 1756.51 unidades.

Cabe recordar, que el Ranking FIFA actual no se basa en la clasificación oficial, pues la tabla se va actualizando conforme a los resultados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La última clasificación oficial de la FIFA fue el 11 de junio, día en el que dio inicio el certamen internacional.

Para la ronda de 8vos de Final, la Selección Mexicana se va a enfrentar a Inglaterra el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México a las 18:00 horas, tiempo local. Dicho encuentro será el último partido en el país que es sede compartida junto a Estados Unidos y Canadá.

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