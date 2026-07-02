El posible partido de octavos que podría ser la FINAL ADELANTADA del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 finalmente ha llegado a su etapa más importante, pues una vez culminada la fase de grupos las 32 selecciones clasificadas están disputando la ronda de dieciseisavos de final, misma en donde se verán duelos de auténtico calibre.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Sin embargo, los amantes del futbol tendrán que esperar hasta la ronda de octavos para disfrutar duelos de poder a poder entre selecciones que ya han sido campeonas. Y, bajo este contexto, existe un partido que podría darse en esta etapa y que, sin duda, sería la final adelantada de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Portugal vs España en los octavos de final del Mundial 2026?

Gracias a la participación que tuvieron en sus respectivos grupos, tanto Portugal como España tuvieron la oportunidad de medirse a selecciones de menor nivel en la ronda de dieciseisavos de final, por lo que, si la lógica impera, ambas estarán en la siguiente ronda del torneo.

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Es precisamente aquí en donde la situación daría un giro de 360 grados pues, si ambas selecciones aseguran su pase a la ronda de octavos de final, se enfrentarían cara a cara a fin de buscar su arribo a los cuartos de final, en la que sin duda sería la final adelantada de esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cabe mencionar que Portugal es una de las selecciones más importantes que, sin embargo, no ha logrado el campeonato del mundo; Francia, por su parte, lo ha conseguido dos veces, siendo Rusia 2018 la última con un Kylian Mbappé en modo bestia de tres cuartos del campo en adelante.

¿Qué jugador ha destacado como uno de los mejores del Mundial 2026?

Un punto a destacar es que, al menos en la fase de grupos, Kylian Mbappé se destacó como uno de los mejores jugadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En este apartado también destacan leyendas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Erling Haaland.