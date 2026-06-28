Portugal vs Croacia: El camino de la Selección Portuguesa y Cristiano Ronaldo para llegar a la Final del Mundial 2026

La Selección de Portugal comienza su camino de eliminación directa rumbo a la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero primero tendrá que superar a su similar de Croacia en la ronda de los Dieciseisavos de Final para continuar adelante en sus aspiraciones mundialistas.

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El camino de Portugal y Cristiano Ronaldo a la Final del Mundial 2026

A Cristiano Ronaldo solo le hace falta el título de la Copa Mundial de la FIFA y para conseguirlo la Selección de Portugal primero tendrá que superar a Croacia para continuar en una llave que podía parecer accesible.

En caso de vencer a los croatas, Portugal avanzaría a los Octavos de Final en donde se toparía al ganador del duelo entre España y Austria.

De ganar este duelo, continuaría a los Cuartos de Final en donde tendrá que derrotar al ganador de la llave que enfrentará a Estados Unidos vs Bosnia Herzegovina y Bélgica vs Senegal que en el papel parece ser el conjunto Belga.

En las Semifinales llega lo complicado para los portugueses ya que tendrían que medirse a selecciones como Alemania, Francia o los Países Bajos.

Portugal nunca ha llegado a la Final de la Copa Mundial de la FIFA, pero ya sabe lo que es jugar Semifinales como lo hizo en la edición de Inglaterra 66 y en Alemania 2006, perdiendo en ambas ocasiones en la antesala de la Final y quedándose con el tercer lugar del torneo en suelo británico y con el cuarto en territorio teutón de la mano de un joven Cristiano Ronaldo.

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