Argentina vs Cabo Verde: El camino de la Selección Argentina y Lionel Messi para llegar a la Final del Mundial 2026

Argentina es una de las 32 selecciones que avanzaron a la ronda de 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y su camino para llegar a la Final ya está definido. Lionel Messi y compañía deberán enfrentar primero a Cabo Verde, una selección debutante que hizo historia al superar la fase de grupos como uno de los mejores terceros lugares.

Argentinos y caboverdianos se verán las caras en el Estadio Miami el 3 de junio y el silbatazo inicial está programado para las 4:00 PM, tiempo del centro de México. Los sudamericanos son los favoritos para avanzar luego de dominar en la fase de grupos al sumar nueve puntos y conseguir ocho goles tras solo permitir uno en contra.

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La unión hace la fuerza 🙌 Este equipo lo demuestra en cada partido. pic.twitter.com/NLp3yzYvR7 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 28, 2026

Después, en caso de imponerse en los 16vos, la “Albiceleste” deberá enfrentar al ganador del duelo entre Australia y Egipto en el marco de los octavos de final. Dicho partido será disputado en el Estadio Atlanta el próximo 7 de julio a las 10:00 AM.

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El camino de Argentina se endurece en cuartos de final

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni tiene un cuadro que se complica a partir de los cuartos de final. Sus posibles rivales para el duelo disputado en Kansas City el 11 de julio, saldrían de los enfrentamientos entre Suiza y Argelia, así como del Colombia contra Ghana. Los favoritos para avanzar son Colombia y Suiza.

La semifinal, que se disputará en Atlanta el 15 de julio, tiene varias posibilidades. Desde enfrentar a rivales de Conmebol como lo son Brasil y Ecuador, como a potencias europeas como Inglaterra y Noruega. Los equipos con menos probabilidades de alcanzar la antesala de la final son México, Japón, Costa de Marfil y la República Democrática del Congo.

Para la final, el otro lado de la llave tiene a grandes selecciones que también aspirar a alzar la Copa del Mundo el 19 de julio. Uno de los escenarios más emocionantes sería enfrentar a Cristiano Ronaldo y Portugal en New York. Sin embargo, Alemania, Francia, Países Bajos y España y Bélgica podrían complicar el panorama de los lusos.

En resumen, el camino de Argentina para llegar a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ implicaría triunfos sobre Cabo Verde, Australia, Colombia, Inglaterra y Francia.