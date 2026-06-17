Portugal vs RD Congo: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 17 de junio, en el debut de Cristiano Ronaldo por el Grupo K del Mundial 2026: marcador online

Portugal vs RD Congo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este miércoles con uno de los partidos más mediáticos de la jornada: Portugal vs República Democrática del Congo, un duelo correspondiente al Grupo K que estará marcado por una sola figura: Cristiano Ronaldo.

A sus 41 años, CR7 disputa probablemente su última Copa del Mundo y sabe que esta puede ser su última gran oportunidad para conquistar el único trofeo que todavía falta en su legendaria carrera. Aunque Portugal ya ganó la Eurocopa en 2016, para muchos el verdadero debate sobre su legado pasa por lo que pueda hacer en este Mundial.

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El equipo de Roberto Martínez llega como favorito gracias a una generación llena de talento, con nombres como Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves y João Cancelo. Del otro lado, RD Congo regresa a una Copa del Mundo tras 52 años de ausencia e intentará dar la sorpresa con orden defensivo, intensidad física y mucha garra.

