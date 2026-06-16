A un día de su debut con Portugal en el Mundial 2026, se confirma la salida del DT Roberto Martínez

Portugal llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la etiqueta de candidato. Tiene talento en prácticamente todas sus líneas, una generación muy sólida y, posiblemente, la última oportunidad de Cristiano Ronaldo de pelear por el trofeo que falta en su carrera. Sin embargo, a solo un día de su debut, desde Europa surgió una noticia que inevitablemente mete ruido en la concentración lusa.

Roberto Martínez dejará de ser entrenador de Portugal una vez que termine el Mundial.

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Esa es la información que reportó el periodista Ben Jacobs, quien asegura que la decisión ya estaría tomada y que el técnico español cerrará su ciclo con la selección este mismo verano, independientemente del resultado que consiga en el torneo.

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Roberto Martínez dejará Portugal tras el Mundial

Es importante aclarar algo: Martínez no se va ahora. No abandnará al equipo antes del debut ni durante la competencia. La salida sería hasta que Portugal termine su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aun así, el timing de la noticia llama la atención, sobre todo porque el equipo está a horas de enfrentar a República Democrática del Congo en su primer partido del Grupo K, sector que también comparten Colombia y Uzbekistán.

Que esta información salga justo en la previa del estreno inevitablemente genera ruido alrededor de una selección que ya de por sí carga con mucha presión.

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El posible cierre de una era con Cristiano Ronaldo

Martínez tomó el mando de Portugal en 2023, tras la salida de Fernando Santos. Su llegada marcó el inicio de una transición interesante: mantener la experiencia de figuras cnsolidadas mientras integraba a la nueva camada de talento portugués.

Y, al menos en resultados, el proceso fue bueno. Portugal se convirtió en una selección más dinámica, con nombres como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Vitinha y João Neves ganando cada vez más peso alrededor de Cristiano.

Por eso, la posible salida del técnico abre preguntas inevitables sobre si se trata de un desgaste natural o simplemente del cierre de un ciclo que ya tenía fecha.

Lo que sí está claro es que Portugal arrancará el Mundial con presión máxima: pelear por el título, sabiendo que podría ser el último torneo tanto de su máxima leyenda como de su actual entrenador.