¡CRISIS EN PUMAS! Cada vez con menos posibilidades de llegar a la Liguilla

Efraín Juárez volvió a vivir una noche de frustraciones al frente de Pumas. Tras el empate 1-1 ante León en la Jornada 15 del Apertura 2025, el balance estadístico del entrenador se volvió a poner en el centro del debate: de acuerdo con el recuento acumulado hasta esta fecha, Juárez sólo ha ganado ocho de 31 partidos dirigidos al frente del primer equipo universitario.

El empate en el Nou Camp dejó a Pumas sin la victoria que necesitaba para escalar posiciones en la recta final del torneo. El equipo mostró destellos de orden ofensivo, pero volvió a fallar en la definición y ceder puntos que, en la práctica, lo mantienen fuera de la zona de privilegio y con peligrosas dudas sobre su capacidad para pelear por un lugar cómodo en la Liguilla. Los reportes posteriores al compromiso remarcaron la incapacidad del cuadro auriazul para cerrar los encuentros a su favor.

¿Qué espera la afición de los Pumas de Efraín Juárez?

Las cifras que acompañan a Juárez alimentan la crítica: una efectividad menor a la esperada en un club con la exigencia y la historia de Pumas, donde la directiva y la afición esperan mejores rendimientos tras cada jornada. Desde hace semanas se han iniciado las comparaciones entre el discurso con los resultados sobre el terreno de juego y colocan a los números del entrenador como principal argumento para los que piden una revisión del proyecto técnico.

¿Qué necesita mejorar Pumas para su próximo partido?

En lo inmediato, Pumas enfrenta la necesidad de transformar empates como el de León en victorias; el calendario y la diferencia de puntos obligan a acumular triunfos rápidos si la intención es disputar la fase final con opciones reales. Para Juárez, la prioridad inmediata será recuperar contundencia en el ataque y solidez defensiva, dos áreas que, hasta ahora, le han costado puntos a su equipo y revertir la percepción pública que hoy enlaza su nombre con un bajo porcentaje de éxito en el banquillo.

