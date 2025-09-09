El posible 11 titular de la Selección Mexicana para enfrentarse a Corea del Sur

A poco más de 270 días de que arranque la Copa del Mundo de 2026, la Selección Mexicana enfrentó a Japón y está por enfrentar a Corea del Sur como preparación para la justa mundialista a la que ambas selecciones están ya clasificadas.

Con base en esto, Javier ‘Vasco’ Aguirre, director técnico del equipo nacional ha dado listas distintas en sus convocatorias con el objetivo de probar a distintos jugadores con el equipo nacional y acercarse a una base de cara al Mundial, en el que México será local.

La posible alineación de México contra Corea del Sur

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Jorge Sánchez, Jesús Orozco Chiquete, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

Medios: Erik Lira, Marcel Ruiz y Orbelin Pineda

Delanteros: Alexis Vega, Hirving Lozano y Raúl Jiménez

Aunque como Gallardo ya jugó contra Japón, Aguirre podría optar por probar a Mateo Chávez como titular en la banda izquierda; similar caso podría suceder en el sector del ataque y probar a Diego Lainez como extremo izquierdo en el lugar de Alexis Vega, que también fue titular ante los nipones. Otro que podría probarse es Rodrigo Huescas en la lateral derecha en lugar de Sánchez.

Los que definitivamente no podrán estar para el partido ante Corea son Edson Álvarez, quien sufrió una lesión ante Japón que lo dejará fuera de forma indefinida, mientras que Cachorro Montes fue expulsado y el Vasco podría no contar con él.

El balance entre México y Corea del Sur

Históricamente estos dos equipos se han enfrentado en 14 ocasiones, de las que México ha ganado ocho, mientras que los asiáticos se han llevado el resultado cuatro veces y ha habido un total de dos empates.

En Mundiales se enfrentaron dos veces y en ambas ocasiones se impuso el combinado azteca, pero en el resto de los partidos oficiales (Juegos Olímpicos y Copa Confederaciones) el resultado fue favorable para Corea. El resto de los partidos fueron amistosos.

La última vez que se enfrentaron fue en noviembre de 2020, donde México se impuso 3-2 con goles de Raúl Jiménez, Uriel Antuna y Carlos Salcedo.