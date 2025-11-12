¡ATENCIÓN! Suena posible pelea de revancha Oscar Valdez vs Miguel ‘Alacrán’ Berchelt

Lo que parecía que nunca iba a suceder, podría estarse cocinando: Oscar Valdez VS Miguel 'Alacrán' Berchelt en pelea de revancha luego de haberse enfrentado en febrero del 2021, donde Alacrán quedó noqueado y sin su campeonato de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo.

Han pasado los años, ambos han enfrentado retos y cuando están en camino a la recta final de sus carreras suena que podrían medirse en el 2026 en un enfrentamiento que despierta muchas opiniones por lo que pueda suceder en el ring.

Un tema que es altamente relevante es el peso, pues Oscar Valdez está peleando en la división de los superplumas y subir a los ligeros no parece ahora algo posible, en contraste, Berchelt por su fisionomía y musculatura está peleando en los pesos ligeros y parece imposible que baje de división por lo que pensando de manera prematura y especulando, podría ser un peso pactado.

The Ring, habla sobre la posible revancha de Valdez vs Berlchelt

La revista de The Ring, que es una extensión editorial de la difusión y propaganda del boxeo de Turki Alashik , explica que han sabido desde la promotora Zanfer que están en conversaciones para esta posible pelea de revancha, que sería el siguiente año y que desde las dos trincheras estarían dispuestos a hacer esta pelea.

Valdez y Berchelt, vienen de victorias en su carrera

Oscar Valdez, de 34 años y Miguel Berchelt, de 33 años, tuvieron recientemente peleas y al seguir vigentes y haber tenido combates recientes surge ese interés por verlos en la plataforma de nuevo, aunque existen todavía muchas interrogantes.

El último combate de Oscar Valdez sucedió el 6 de septiembre ante Richard Medina en Nogales, ganando en diez rounds, pelea que además significó el retorno con el entrenador Manny Robles.

En lo que respecta a Berchelt, trabaja con Alfredo Caballero y su último pleito fue el 11 de octubre de este año, ganando por nocaut en el octavo episodio ante Edixon Pérez.