El récord impensado: Cruz Azul logró lo que Chivas y Toluca no pudieron en 2026

Cruz Azul perdió el liderato de la Liga BBVA MX a manos de Chivas, equipo que ha demostrado ser uno de los mejores del torneo. El empate ante Mazatlán por la Jornada 12 del Clausura 2026 dejó sabor a poco en la plantilla de Nicolás Larcamón, pero no todo negativo para los cementeros. Resulta que, finalizado el duelo ante los Cañoneros, La Máquina alcanzó una marca que ni Guadalajara ni Toluca han podido replicar este año.

Cruz Azul consiguió su partido número 15 consecutivo sin perder tras la igualdad a cero contra Mazatlán. La última vez que el conjunto de Larcamón vio la derrota fue en la Jornada 1 del Clausura 2026 cuando cayeron por 2-1 ante Club León en el Nou Camp. Desde aquel entonces, La Máquina no ha caído en ninguna de las competencias que ha disputado hasta la fecha y mantiene el invicto más largo de un equipo del futbol mexicano.

|Instagram: Cruz Azul

A pesar de que Chivas y Toluca han demostrado ser equipos sólidos en la Liga BBVA MX, ninguno de ellos consiguieron hilar 15 partidos consecutivos sin ser derrotados teniendo en cuenta todas las competiciones. De esta manera, Cruz Azul se coloca como uno de los equipos más sólidos del momento dentro del futbol mexicano.

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Cabe destacar que Toluca es el único equipo que se mantiene invicto dentro del Clausura 2026 a falta de jugar la Jornada 12 ante Pachuca. Sin embargo, los dirigidos por Antonio Mohamed acabaron su camino sin derrotas en la Concacaf Champions Cup cuando les tocó caer derrotados ante San Diego FC en la Ida de los Octavos de Final. De todos modos, los Diablos Rojos avanzaron a los Cuartos de Final al ganar 4-0 la Vuelta.

Cruz Azul y su desempeño en el Clausura 2026

En estos momentos, el equipo de Larcamón se ubica en la segunda posición de la tabla general del Clausura 2026 con 27 unidades, a 3 puntos de los líderes, Chivas de Guadalajara (30). Sin embargo, Cruz Azul podría ser superado por Toluca (25) en caso de que logren derrotar a los Tuzos en la Jornada 12.

Hasta el momento, La Máquina acumula 8 triunfos, 3 empates y 1 derrota en 12 fechas disputadas en la Liga BBVA MX. Además, suma 3 victorias y solo 1 igualdad en la Concacaf Champions Cup estando clasificado a los Cuartos de Final donde enfrentarán a LAFC.