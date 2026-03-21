Confirmado: Nicolás Larcamón define quién será el portero titular de Cruz Azul

Luego del empate de Cruz Azul 1-1 con Mazatlán en el Viernes Botanero, el técnico celeste Nicolás Larcamón habló sobre quién será el portero titular de La Máquina en lo que resta del semestre, Kevin Mier o Andrés Gudiño después de que el portero cafetalero fue el guardameta titular ante el conjunto sinaloense .

Resumen Mazatlán vs Cruz Azul 2026 | Goles Jornada 12 Liga MX Clausura

¿Quién será el portero titular de Cruz Azul?

Larcamón fue claro al señalar que no habrá un guardameta fijo, sino una rotación entre ambos, considerando la doble competencia que enfrenta el equipo en Liga BBVA MX y Concachampions. “La posibilidad de tener doble competencia y estar exigidos, con buena oportunidad de competir siento que es lo más justo por lo que fue el recorrido y todo lo que asumió Gudiño. Decidimos que habrá una rotación para ambas competencias. Dios quiera lleguemos a la última semana del semestre con las dos competencias abiertas, ambicionamos eso”, declaró el entrenador argentino.

“Dentro de los aspectos positivos es el regreso de Kevin, es una muy buena noticia, siento que cumplió muy bien en el arco, más allá de lo poco exigido que estuvo”, explicó el técnico.

Las causas del empate ante Mazatlán, según Larcamón

Sobre el rendimiento del equipo que estuvo por abajo de lo normal ante Mazatlán, Larcamón reconoció el desgaste físico y mental acumulado. “Indudablemente siento que se nos notó un poco el cansancio, ahora fue el séptimo partido en 21 días y la realidad es que las exigencias, un poco la serie con Monterrey, el partido contra Pumas de alta carga física y emotiva, empezó a calar un poquito”, comentó.

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El estratega valoró el receso que se avecina, señalando que será clave para recuperar energías y preparar la parte decisiva del semestre. “Llegamos a esta pausa logrando principalmente el objetivo de estar clasificados a la siguiente instancia de Concachampions y estar en los puestos altos de la tabla. Seguramente terminaremos entre los primeros tres, será importante capitalizar este tiempo de receso porque se nos viene la parte caliente del semestre”, concluyó.

