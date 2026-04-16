¡No costará 100 dólares! Este será el precio estándar del GTA VI, según informes

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de uno de los videojuegos que, sin duda, podría convertirse en el más importante de todos los tiempos. El GTA VI está a nada de llegar, motivo por el cual aquí conocerás más respecto al precio que este título podría tener en su lanzamiento.

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En el pasado se habló de la posibilidad de que el GTA VI tuviera un costo de 100 dólares (o más) debido al elevado precio de producción que Rockstar Games ha invertido en él; sin embargo, información extraoficial señala que el precio, posiblemente, pueda ser más bajo de lo que se esperaba.

¿Cuánto costará el GTA VI?

De acuerdo con información de Take-Two retomada por el portal Reporte Índigo, el GTA VI no tendrá un costo de 100 dólares como se había mencionado previamente, sino que este contará con un precio estándar que podría estar entre los 70 y 80 dólares; es decir, una reducción de más del 20 por ciento respecto al costo preliminar.

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Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, explicó que el GTA VI no tendrá un precio tan elevado como se especuló en el pasado y, al menos en la versión base, contará con un costo mucho más accesible, mismo que podría ser de los 1,200 a los 1,400 pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

Del mismo modo, un punto a destacar es que el Grand Theft Auto no contará con demasiados anuncios ni publicidad dentro del juego como ocurre con otros títulos, lo cual hará que los jugadores tengan un respiro al momento de disfrutar de este a través de la PlayStation 5.

¿Cuánto ha gastado Rockstar Games en el GTA VI?

Hasta el momento no existe un anuncio oficial respecto a la cantidad de dinero que Rockstar Games ha desembolsado en el nuevo GTA VI. Dicho lo anterior, algunos insiders sostienen que la empresa habría gastado entre 2,000 y 3,000 millones de dólares, aunque otros reportes mencionan que el gasto podría elevarse hasta los 5,000.