Este es el precio que Rayados de Monterrey le puso a un jugador que buscan desde Argentina

Rayados de Monterrey podría recibir una oferta desde Argentina en este mercado de fichajes. Uno de sus mediocampistas despertó el interés de un club de su país, aunque la directiva albiazul ya dejó clara su postura y no facilitará una salida mientras el jugador siga siendo una pieza importante del plantel.

El futbolista en cuestión es Jorge Rodríguez, quien aparece en los planes de Estudiantes de La Plata. Sin embargo, desde Rayados de Monterrey consideran que cualquier negociación deberá comenzar con una cifra que les permita recuperar la inversión realizada cuando lo incorporaron a comienzos de 2024.

Rayados de Monterrey fija el precio de Jorge Rodríguez

Monterrey pagó cerca de 3.5 millones de dólares por el mediocampista cuando lo fichó desde Estudiantes. Ese monto es la referencia que utiliza actualmente la institución para analizar una posible venta, por lo que no contempla aceptar una oferta considerablemente inferior.

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De acuerdo con la información surgida en Argentina, el principal obstáculo para concretar la operación son las condiciones económicas impuestas por Rayados. Desde el entorno del “Corcho” consideran que no hay trabas a una negociación, pero reconocen que el club interesado deberá realizar un esfuerzo importante para convencer a la directiva regiomontana.

El Corcho Rodríguez sigue siendo importante para Rayados

La situación deportiva también juega a favor del conjunto dirigido por Matías Almeyda. A sus 30 años, Jorge Rodríguez mantiene un papel relevante dentro del equipo, es uno de los referentes del vestidor y además ocupa el cargo de subcapitán.

A eso se suma que el “Corcho” tiene contrato con Rayados hasta el 30 de junio de 2027, por lo que la institución no tiene necesidad de negociar su salida durante el actual mercado de transferencias.

El futuro de Jorge Rodríguez

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Las primeras conversaciones entre las partes ya comenzaron, pero por ahora no existe un acuerdo. Si Estudiantes desea recuperar al futbolista, deberá presentar una propuesta que se acerque a los 3.5 millones de dólares que Monterrey pagó por su fichaje. Mientras eso no ocurra, Rayados no contempla desprenderse del “Corcho”.

