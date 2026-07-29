Jorge Rodríguez está en carpeta de todos: la decisión final de Rayados de Monterrey

El futuro de Jorge Rodríguez comienza a generar movimiento en el mercado de fichajes. Dos clubes del continente mostraron interés por el mediocampista argentino, mientras Rayados de Monterrey ya tomó una postura sobre una posible salida del “Corcho” antes del cierre de la ventana de transferencias. Mientras tanto, Matías Almeyda dejó una frase conmovedora.

La decisión de Rayados fue rechazar una oferta de préstamo presentada por Atlético Mineiro. El club regiomontano dejó claro que únicamente aceptará negociar a Jorge Rodríguez mediante una venta definitiva. Por su parte, Estudiantes de La Plata sigue al futbolista, aunque todavía no presentó una propuesta formal. En tanto, el Monterrey sumó refuerzos.

Corcho Rodríguez es el futbolista que puede salir de Rayados,|@corchorodriguez_30

Jorge “Corcho” Rodríguez despierta interés en Sudamérica

De acuerdo con reportes recientes, Atlético Mineiro buscó incorporar al mediocampista mediante un préstamo. Sin embargo, la directiva albiazul descartó esa posibilidad desde el primer contacto al considerar que esa fórmula no entra en sus planes.

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Mientras tanto, Estudiantes de La Plata mantiene al argentino entre sus opciones para reforzar el mediocampo. Hasta ahora, el club de Argentina únicamente sigue su situación y no ha iniciado negociaciones formales con Monterrey.

Matías Almeyda confirma que Rayados de Monterrey irá por nuevos refuerzos para el Apertura 2026|Rayados

Rayados mantiene una postura firme con el “Corcho” Rodríguez

Jorge Rodríguez tiene contrato por un año más con Rayados. Esa situación obliga al club a analizar su futuro, ya que una venta en este mercado permitiría obtener un ingreso económico. En caso contrario, el futbolista podría acercarse a la posibilidad de negociar como agente libre en futuras ventanas.

La falta de protagonismo y algunos desencuentros con la afición cuando su nombre es anunciado en el estadio han alimentado las versiones sobre una posible salida del Corcho Rodríguez durante este verano.

Jorge Rodriguez of Monterrey during the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 match between Borussia Dortmund and CF Monterrey at Mercedes-Benz Stadium on July 01, 2025 in Atlanta, Georgia, United States.|David Leah/David Leah

Los números de Jorge Rodríguez con Monterrey

Durante la temporada 2025-26, Jorge Rodríguez disputó 32 partidos con Rayados y fue titular en 27 de ellos. Además, marcó dos goles y no registró asistencias. Al margen de los números, el club mantiene su postura: solo escuchará ofertas que contemplen una transferencia definitiva por el futbolista argentino.

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Las estadísticas generales del Corcho Rodríguez con Rayados de Monterrey han sido las siguientes: