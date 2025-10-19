¿Error de Jardine? La gravedad de la lesión de Alejandro Zendejas ante Cruz Azul

Duro golpe recibió el conjunto de las Águilas del América luego que el atacante Alejandro Zendejas, quien ingresó como relevo de Víctor Dávila al minuto 28, tuvo que dejar el partido en el medio tiempo luego de resentirse de una lesión muscular que lo dejó sin participar en la Fecha FIFA con la selección de Estados Unidos, encendiendo las alarmas en el equipo de Coapa.

El partido, correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025, en el cual Cruz Azul se llevó la victoria por marcador de 2-1, ya había comenzado con complicaciones para el entrenador André Jardine. Víctor Dávila, que comenzó en el 11 inicial del América, salió lesionado antes de la media hora de juego, obligando al brasileño a echar mano de Alejandro Zendejas.

¿Se precipitó el técnico al arriesgar a Zendejas, aún sin estar al 100%? Todo indica que sí. El extremo de las Águilas había sido descartado inicialmente para el encuentro ante La Máquina, pero su evolución en los entrenamientos lo puso de nuevo en consideración. Su participación duró apenas 17 minutos antes de que el cuerpo técnico americanista decidiera que no saliera para el segundo tiempo, evidenciando que aún no estaba listo al 100% para participar al máximo nivel.

¿Cuáles son los jugadores lesionados del América?

La salida del mexico-estadounidense se suma a una lista de bajas, Víctor Dávila, Henry Martin, Jonathan dos Santos, Raúl Zúñiga y Dagoberto Espinoza, que preocupan seriamente al conjunto del América. Sin Zendejas, el equipo pierde profundidad ofensiva justo en la recta final del torneo, donde se juegan puestos clave para la liguilla. América

América se enfrentará a Puebla, Mazatlán, León y Toluca para cerrar el torneo, actualmente se quedó con 27 unidades y marcha en el tercer sitio de la tabla general donde los celestes escalaron al segundo lugar.

¿Cuál es la gravedad de las lesiones de Víctor Dávila y Alejandro Zendejas?

En las próximos horas se determinará la gravedad de la lesión de Zendejas y de Dávila al realizarse las pruebas médicas por los médicos del América y se dé el reporte oficial.

Jardine deberá replantear su esquema ofensivo y buscar alternativas en el banquillo, como Álvaro Fidalgo, quien entró en lugar del lesionado Zendejas para la segunda mitad.

