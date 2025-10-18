deportes
Colombia 1-0 Francia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido por el tercer lugar del Mundial Sub-20, hoy 18 de octubre; marcador online

Colombia vs Francia hoy sábado 18 de octubre en vivo por Azteca Deportes el partido correspondiente al Mundial Sub-20. Te traemos los detalles en vivo del partido

Colombia Sub-20
Fernando Campos
Selección Azteca
El Estadio Nacional de Santiago de Chile será testigo del enfrentamiento por el tercer lugar del Mundial Sub-20 entre las selecciones de Colombia y Francia. Un partido en que los dos equipos llegan con la firme intención de cerrar su participación en el podio y ser uno los tres mejores de la categoría en el mundo

La selección de Colombia, dirigida por César Torres, viene de una derrota ante Argentina por 1-0 en semifinales. A pesar de caer en las semifinales, los cafeteros han mostrado un futbol valiente y dinámico, con figuras como Oscar Perea y Jhon Rentería que han captado la atención de clubes del futbol mundial. El tercer lugar sería un gran premio para esta generación e igualaría la campaña de 2003, cuando Colombia terminó tercera bajo el mando de Reinaldo Rueda.

Por su parte, el conjunto de Francia llega tocada tras caer en serie de penaltis (5-4) ante Marruecos, en un duelo que mantuvo la tensión hasta el último instante. El equipo de Bernard Diomède mostró solidez táctica y talento individual, pero no logró concretar su pase a la final, siendo uno de los grandes favoritos para llevarse el torneo. Ahora, buscará cerrar con una victoria que reafirme su estatus como potencia en la categoría.

Colombia y Francia tienen todo para ofrecer un espectáculo digno de una final.

Colombia
Francia
