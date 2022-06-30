10 preguntas rápidas con Adrián Aldrete, defensa de Pumas

¡Adrián Aldrete, defensa de los Pumas de la UNAM, se sumó a la dinámica de las preguntas rápidas en TV Azteca Deportes! Esto fue lo que le contestó el futbolista mexicano a Alejandro Puello:

El momento más feliz de tu carrera

Mi debut y cuando he levantado titulos

¿Si no hubieras sido defensa, qué posición te hubiera gustado jugar?

Contención

Platillo favorito

Mariscos

Jugador mejor llevas

De aquí (de Pumas) me llevo muy bien con Favio (Álvarez) y Nico (Freire)

Pumas para mi es...

Es un orgullo representar a esta institución y una gran responsabilidad

Equipo de Europa en el que te hubiera gustado jugar

Milán

Favorito en el Mundial

Veo fuerte a Francia

Técnico que más ha marcado tu carrera

Tomás Boy QEPD, Pedro Caixinha

Favorito en el Apertura 2022

Pumas

Asistencia o gol

Asistencia

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Adrián Aldrete, uno de los refuerzos del Apertura 2022 para Pumas

Adrián Aldrete se sumó como uno de los cinco refuerzos de Pumas para el torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX.

El experimentado lateral mexicano se suma a la baraja de refuerzos del cuadro de Andrés Lillini, donde también aparecen los nombres de César ‘Chino’ Huerta, Gustavo del Prete, Gil Alcalá y Eduardo ‘Toto’ Salvio.