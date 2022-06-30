10 preguntas rápidas con Adrián Aldrete, defensa de Pumas
Luego de su llegada al cuadro universitario, Adrián Aldrete se une a la dinámica de las preguntas rápidas en TV Azteca Deportes. ¿Cómo le fue?
¡Adrián Aldrete, defensa de los Pumas de la UNAM, se sumó a la dinámica de las preguntas rápidas en TV Azteca Deportes! Esto fue lo que le contestó el futbolista mexicano a Alejandro Puello:
El momento más feliz de tu carrera
Mi debut y cuando he levantado titulos
¿Si no hubieras sido defensa, qué posición te hubiera gustado jugar?
Contención
Platillo favorito
Mariscos
Jugador mejor llevas
De aquí (de Pumas) me llevo muy bien con Favio (Álvarez) y Nico (Freire)
Pumas para mi es...
Es un orgullo representar a esta institución y una gran responsabilidad
Equipo de Europa en el que te hubiera gustado jugar
Milán
Favorito en el Mundial
Veo fuerte a Francia
Técnico que más ha marcado tu carrera
Tomás Boy QEPD, Pedro Caixinha
Favorito en el Apertura 2022
Pumas
Asistencia o gol
Asistencia
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Adrián Aldrete, uno de los refuerzos del Apertura 2022 para Pumas
Adrián Aldrete se sumó como uno de los cinco refuerzos de Pumas para el torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX.
El experimentado lateral mexicano se suma a la baraja de refuerzos del cuadro de Andrés Lillini, donde también aparecen los nombres de César ‘Chino’ Huerta, Gustavo del Prete, Gil Alcalá y Eduardo ‘Toto’ Salvio.