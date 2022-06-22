10 preguntas rápidas con Jon Rahm, golfista del PGA Tour
Uno de los mejores golfistas del mundo se suma a la dinámica de preguntas rápidas en TV Azteca Deportes. Esto fue lo que respondió el atleta español en Vidanta
Jon Rahm, uno de los mejores golfistas de todo el ATP Tour, se une a esta divertida sección de preguntas rápidas. ¿Qué fue lo que contestó el atleta ibérico ante todas las interrogantes? A continuación te lo contamos:
¿Tacos o Tapas?
-Tapas
Mejor amigo del golf
-Wesley Bryan
Si no fueras golfista hubieras sido
-Golfista
Masters o Ryder
-Son muy diferentes
Barcelona o Real Madrid
-Ninguno, Athletic de Bilbao
Apodo favorito
-Rambo
Hobbie favorito
-Ver UFC
Lo que más me gusta de México es...
-Su comida
Tú Héroe
-Severiano Ballesteros
El mejor deportista español del mundo
-Rafael Nadal (tenista)
Jon Rahm se coronó campeón en el Mexico Open at Vidanta
El bilbaíno levantó el título del Mexico Open at Vidanta celebrado en Nuevo Vallarta, Jalisco el domingo pasado 1 de mayo. Durante cuatro rondas, Rahm se mantuvo en la primera posición con un juego simplemente fantástico.
Tras su coronación, el ibérico prometió, de ser posible, volver a tierras tapatías para defender el campeonato obtenido; además, el número dos del mundo tuvo un gran gesto al agradecer el cálido trato brindado por los mexicanos durante el torneo del PGA Tour.