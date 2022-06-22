10 preguntas rápidas con Jon Rahm, golfista del PGA Tour

Jon Rahm, uno de los mejores golfistas de todo el ATP Tour, se une a esta divertida sección de preguntas rápidas. ¿Qué fue lo que contestó el atleta ibérico ante todas las interrogantes? A continuación te lo contamos:

¿Tacos o Tapas?

-Tapas

Mejor amigo del golf

-Wesley Bryan

Si no fueras golfista hubieras sido

-Golfista

Masters o Ryder

-Son muy diferentes

Barcelona o Real Madrid

-Ninguno, Athletic de Bilbao

Apodo favorito

-Rambo

Hobbie favorito

-Ver UFC

Lo que más me gusta de México es...

-Su comida

Tú Héroe

-Severiano Ballesteros

El mejor deportista español del mundo

-Rafael Nadal (tenista)

Jon Rahm se coronó campeón en el Mexico Open at Vidanta

El bilbaíno levantó el título del Mexico Open at Vidanta celebrado en Nuevo Vallarta, Jalisco el domingo pasado 1 de mayo. Durante cuatro rondas, Rahm se mantuvo en la primera posición con un juego simplemente fantástico.

Tras su coronación, el ibérico prometió, de ser posible, volver a tierras tapatías para defender el campeonato obtenido; además, el número dos del mundo tuvo un gran gesto al agradecer el cálido trato brindado por los mexicanos durante el torneo del PGA Tour.