Árbitro queda atrapado en medio de la charla del Chelsea previo a su juego ante Newcastle: VIDEO

El último momento de intimidad que tienen los jugadores previo a un partido es cuando los 11 titulares se reúnen dentro de la cancha para alentarse y compartir los últimos detalles previos al arranque del cotejo, pero en el 'conclave' que realizaron los jugadores del Chelsea, este sábado 14 de marzo antes de enfrentarse al Newcastle por la Jornada 30 de la Premier League, hubo un invitado inusual.

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Árbitro queda atrapado en medio de la charla de los jugadores del Chelsea

Luego de cumplir con el protocolo de la Premier League, los jugadores del Chelsea se reunieron en el centro del campo para sostener la última charla, pero lo hicieron en torno al árbitro central Paul Tierney quien quedó 'atrapado' en medio de los Blues.

La cámara captó el momento en el que los jugadores del Chelsea rodeaban a Tierney, quien volteó confundido sobre lo que ocurría y escuchaba las indicaciones de los futbolistas.

Image lunaire en #PL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 😳



L’arbitre Paul Tierney se retrouve au milieu des joueurs de Chelsea, en pleine accolade collective, juste avant le coup d’envoi face à Newcastle United ⚽ 😆 pic.twitter.com/F0tbVTM6Qa — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) March 14, 2026

Incluso Cole Palmer abrazó al silbante antes de que se completara el círculo, pero su capitán le pidió que lo dejara para que se concentrara en la charla motivacional que tuvieron los jugadores antes del silbatazo inicial que daría el propio Tierney.

La presencia de un intruso en la plática parece no haber dado resultados positivos y es que el Chelsea perdió por la mínima diferencia ante el Newcastle en Stamford Bridge y dejó escapar la posibilidad de meterse en puestos de UEFA Champions League, mientras que a las Urracas les alcanzó para escalar a las novena posición.

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