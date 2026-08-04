Prensa argentina alerta a Chivas: “River Plate va a buscar a Gabriel Milito”

Desde hace tiempo que en Argentina miran con atención lo que sucede en la Liga BBVA MX. En su momento Boca Juniors consiguió sacar a Fernando Gago de Chivas. Y ahora distintos reportes indican que River Plate buscaría a Gabriel Milito, DT del CD Guadalajara, en los próximos meses si la situación actual no mejora.

Mientras que Chivas incorpora refuerzos y busca pelear la Leagues Cup, el Apertura 2026 y los distintos torneos, parece que desde Argentina ven como una posibilidad real la llegada de Milito a River Plate en el corto o mediano plazo. Eduardo Coudet no consigue buenos resultados y el clima interno parece complicarse para los “millonarios”.

Aficionados perdieron la cordura con Gabriel Milito, a quien le exigieron el campeonato para diciembre.|Chivas

Desde Argentina aseguran que River Plate iría por Gabriel Milito

Si bien la idea de la directiva riverplatense es que Coudet “enderece el barco”, todo apunta a que eso no sucederá. En ese caso, al margen de que no lo confiesan públicamente, la prensa argentina ya sabe cuál es el entrenador que tienen apuntado en el equipo de Núñez.

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Al margen de que los fanáticos piden el regreso de Ramón Díaz, un histórico entrenador de River, parece que la búsqueda de los directivos va por otro lado. “El nombre que buscarían es Gabriel Milito”, sostuvo el periodista Hernán Castillo.

No sería la primera vez que desde Argentina buscan a Gabriel Milito

Durante los últimos cierres de temporadas han aparecido distintos rumores que vinculaban a Gabriel Milito con distintos clubes de Argentina. En un momento apareció Independiente de Avellaneda como el principal candidato, luego Boca Juniors se metió como una posibilidad concreta, pero sin estar dispuesto a pagar el dinero de su salida.

Ahora, con la continuidad del “Chacho” Coudet en duda, Milito aparece como uno de los nombres que la directiva encabezada por Stefano Di Carlo tiene en su carpeta ante un eventual cambio de entrenador para River Plate.

"La dirigencia de River buscaría a Gabriel Milito para reemplazar a Coudet"



Hernán Castillo, sobre la crisis que atraviesa River. pic.twitter.com/nf2qezqgKK — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) August 3, 2026

Los números de Gabriel Milito en Chivas de Guadalajara

De acuerdo a los datos aportados por Transfermarkt, sitio especializado en finanzas y estadísticas, estos han sido los números de Gabriel Milito en el “Rebaño Sagrado”: