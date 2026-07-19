Prensa Argentina justifica la derrota de la albiceleste, pese a que no pateó a gol vs España: “La derrota no borra otro capítulo que nos hicieron vivir”

España se coronó como la nueva campeona del mundo tras vencer a Argentina por 1-0 en una agónica final. El partido se definió en el tiempo extra gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 106.

La Albiceleste tuvo que resistir gran parte de la prórroga con un jugador menos, tras la expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla al final del segundo tiempo.

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"Gracias totales": El respaldo incondicional en la derrota

Lejos de los señalamientos por la falta de volumen ofensivo en la final, la reacción en Sudamérica fue de absoluto reconocimiento. La prensa argentina justificó la derrota ante el poderío español y el inmenso cansancio acumulado, arropando de manera unánime al plantel.

Reafirmando el enorme corazón y compromiso de este grupo, las portadas de los principales medios deportivos amanecieron con un mensaje emotivo que dimensiona el trayecto recorrido:

"La derrota no borra otro capítulo histórico que nos hicieron vivir. Gracias totales, Selección".

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El camino de Argentina hasta esta gran final estuvo lleno de emociones fuertes

Tras superar con autoridad su fase de grupos, la selección demostró su jerarquía de campeón defensor en las rondas de eliminación directa, dejando en el camino a rivales muy complicados a base de un gran desgaste físico y mental, como lo fueron Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra.

Durante los octavos, cuartos y la semifinal, el equipo se apoyó en una defensa sólida y en las atajadas clave de Emiliano Martínez para avanzar. Aunque no lograron el ansiado título ante España, el trayecto recorrido en este torneo reafirmó el enorme corazón respaldado por su país (incluyendo la prensa).

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