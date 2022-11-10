Prensa en Polonia se impresiona con actuación de Selección Mexicana

La Selección Mexicana tuvo una actuación contundente en el partido que tuvieron en el Estadio Municipal Montilivi en Girona, ante el equipo de Irak; los dirigidos por el Tata Martino se pusieron al frente muy temprano en el partido con el gol de Alexis Vega y supieron encaminar una goleada que deja buenas sensaciones en el primer ensayo del equipo nacional de cara a emprender camino a Qatar 2022.

La cuenta de goles para el equipo azteca la completaron los elementos del Monterrey, Rogelio Funes Mori (quien aún se debate por asistir a la Copa del Mundo), y Jesus Gallardo; Uriel Antuna completó la cuenta desde los 11 pasos para dar una victoria con muy buen sabor al técnico argentino de cara al partido ante Polonia, cuya prensa no dejó desapercibida la actuación de la Selección Mexicana.

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Así fueron las reacciones de la prensa en Polonia

El medio informativo Interia Sports se mostró sorprendido por el accionar del equipo azteca: "México es impresionantemente y efectivo contra Irak", además puntualizaron que, no obstante de la contundencia mostrada, la Selección Mexicana ni siquiera había jugado con su equipo titular: "México derrotó a la Selección Iraquí, y no jugó con su equipo más fuerte", apuntó el medio polaco.

Las reacciones se multiplicaron por diversos medios, y todos fueron unánimes en reconocer el buen partido del equipo del Tata Martino. El diario Dziennik destacó las últimas victorias que mantiene la Selección Mexicana: "Los jugadores mexicanos derrotaron 4-0 a Irak en un amistoso en Girona, esta es su segunda victoria en los últimos cuatro partidos disputados en la segunda mitad del año".

Por su parte, el medio Fakt aseguró que la Selección Mexicana no contará con su mejor elemento para enfrentar el partido ante Polonia, en referencia a la baja por lesión de Jesús 'Tecatito' Corona, quien hace unos días se confirmó como la primera gran ausencia del equipo de Gerardo Martino.

"El máximo futbolista de México Jesús Corona, no jugará en el Mundial de Qatar 2022 debido a una grave lesión en la pierna izquierda que sufrió en agosto durante un entrenamiento", escribió el medio polaco.

El equipo mexicano continúa su preparación en Girona, donde aún mantendrá un partido ante la Selección de Suecia el próximo 16 de noviembre, y unos días después realizará su viaje a Doha, para inciar el Mundial de Qatar 2022 ante la Polonia de Robert Lewandowski el 22 de noviembre en el Estadio 974.

