¡ÚLTIMA HORA! Presentan el balón OFICIAL del Mundial del 2026

Se presentó este jueves en Nueva York, el Balón Trionda, con el cual se jugará la Copa del Mundo del 2026, que organizan en este turno México, Canadá y Estados Unidos, motivo por el cual el diseño del esférico cuenta con referencias a cada uno de los países destacando el verde, rojo y azul.

El balón que comenzará a rodar el 11 de junio en el Estadio Azteca en el juego inagural viene a suplir a Al Rihla, que fue el balón con el que se jugó el Mundial de Qatar 2022; Trionda se suma a los balones de la historia de los mundiales que comenzó con el T-Model del Mundial de Uruguay 1930.

¿Cuáles han sido los balones en la historia de los Mundiales?