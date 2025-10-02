deportes
Nota

¡ÚLTIMA HORA! Presentan el balón OFICIAL del Mundial del 2026

En Nueva York fue presentado el Balón Trionda, el cual será con el que se juegue el Mundial del 2026 en México, Estados Unidos y Canadá desde el próximo 11 de junio.

balon TRIONDA mundial 2026
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Mundial México 2026
Se presentó este jueves en Nueva York, el Balón Trionda, con el cual se jugará la Copa del Mundo del 2026, que organizan en este turno México, Canadá y Estados Unidos, motivo por el cual el diseño del esférico cuenta con referencias a cada uno de los países destacando el verde, rojo y azul.

El balón que comenzará a rodar el 11 de junio en el Estadio Azteca en el juego inagural viene a suplir a Al Rihla, que fue el balón con el que se jugó el Mundial de Qatar 2022; Trionda se suma a los balones de la historia de los mundiales que comenzó con el T-Model del Mundial de Uruguay 1930.

¿Cuáles han sido los balones en la historia de los Mundiales?

  • 1930 – Uruguay: Tiento / T-Model
  • 1934 – Italia: Federale 102
  • 1938 – Francia: Allen
  • 1950 – Brasil: Superball Duplo T
  • 1954 – Suiza: Swiss World Champion
  • 1958 – Suecia: Top Star
  • 1962 – Chile: Mr. Crack
  • 1966 – Inglaterra: Slazenger Challenge 4-Star
  • 1970 – México: Telstar
  • 1974 – Alemania Occidental: Telstar Durlast
  • 1978 – Argentina: Tango Durlast
  • 1982 – España: Tango España
  • 1986 – México: Azteca
  • 1990 – Italia: Etrusco Unico
  • 1994 – Estados Unidos: Questra
  • 1998 – Francia: Tricolore
  • 2002 – Corea/Japón: Fevernova
  • 2006 – Alemania: +Teamgeist
  • 2010 – Sudáfrica: Jabulani
  • 2014 – Brasil: Brazuca
  • 2018 – Rusia: Telstar 18
  • 2022 – Catar: Al Rihla
  • 2026 – Canadá/Estados Unidos/México: Troinda (nombre filtrado, aún no confirmado oficialmente)
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
