Nota

OFICIAL: Presentan nueva moneda del Mundial 2026 de 10 pesos

En las redes sociales se volvió viral una nueva moneda de 10 pesos que será edición especial de cara al Mundial de 2026

Moneda de 10 pesos Mundial 2026
Banco Central de Argentina
Iván Vilchis
Mundial México 2026
Este martes 28 de octubre del 2025, el Banco Central de la República Argentina confirmó y presentó en sus redes sociales una nueva moneda conmemorativa de plata para la Copa del Mundo 2026.

La moneda tiene un valor simbólico de 10 pesos y su diseño es especial pues tiene un esquema del segundo gol de Argentina ante Inglaterra que marcó Diego Maradona en México 1986.

"Presentamos la moneda conmemorativa de plata Copa Mundial FIFA 2026 que tiene como motivo principal un esquema del segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986, considerado como el mejor de la historia de los mundiales."

Aquel tanto marcó el 2-0 parcial del duelo de cuartos de final, tras un polémico gol con la mano bautizado en Argentina como 'La mano de Dios'.

Moneda exclusiva y conmemorativas de la Copa Mundial

Del otro lado de la moneda tiene una pelota atravesando, detallaron que es alegoría de la pasión por el futbol que se vive en Argentina.

Esta pieza forma parte del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que sigue a iniciativas similares en mundiales anteriores.

La nueva moneda tiene un diámetro de 40mm, con un peso de 27 gramos y tendrá una emisión para el mercado nacional en Argentina de 2 mil 500 unidades.

"El reverso ilustra la jugada del segundo gol argentino del 22 de junio de 1986 en el partido contra la selección inglesa, del que se cumplirán 40 años en 2026. La pieza está acuñada en plata 925, tiene un valor facial simbólico de $10, diámetro de 40 mm, peso de 27 gramos y canto estriado".

El diseño fue realizado por el Banco central y acuñada por la Real Casa de Moneda de España – Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Argentina participa por sexta vez en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA. Ya había participado en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. La moneda la entregan en cápsula acrílica, con estuche y certificado de autenticidad.

