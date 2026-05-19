Efraín Juárez pidió un deseo para la FINAL ante Cruz Azul, y ya se le CUMPLIÓ

La Final de Pumas vs Cruz Azul comienza a llenarse de mística, y es que el entrenador de los universitarios reveló el domingo pasado un deseo de cara la Final y hoy ese anhelo se le ha cumplido. Se trata del árbitro que pitará el partido de vuelta el domingo 24 de mayo en Ciudad Universitaria Daniel Quintero Huitrón.

Pumas y Cruz Azul se medirán en una Final muy brava e intensa en el que los partidos de ida y vuelta, podrás verlos EN VIVO por Azteca Deportes, donde se conocerá a un nuevo campeón, todo esto a solo semanas de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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Efráin Juárez, pidó a Daniel Quintero para la Final

El domingo en Ciudad Universitaria, al finalizar el partido, Efraín Juárez se acercó a Daniel Quintero y le hizo saber en reiteradas ocasiones al despedirse de él, que había hecho un gran trabajo y espectacular y también deseaba que él fuera quien pitara la final.

Apretando su mano y viéndolo a los ojos, Efraín externo el deseo y hoy cuando se han revelado a los árbitros de la Final, se sabe que precisamente este silbante tendrá el encargo de impartir justicia en la Final del domingo en el Olímpico Universitario.

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Este es el cuerpo arbitral para el partido de la Final de vuelta entre Pumas y Cruz Azul

Domingo 24 de mayo de 2026.

Pumas vs Cruz Azul.

Estadio: Olímpico Universitario

Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón

Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

Árbitro Asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales

Cuarto Árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce

Quinto Árbitro: Karen Janett Díaz Medina

Árbitro VAR: Guillermo Pacheco Larios

Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia