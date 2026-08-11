Esta es la primera decisión de Santiago Gimenez ante el interés del Porto

El futuro de Santiago Gimenez apunta a un cambio de equipo después de su primera etapa con el AC Milan. El delantero mexicano despierta interés de varios clubes y uno de ellos ya tomó fuerza en las últimas horas. El “Bebote” ya habría tomado una decisión sobre su posible destino.

De acuerdo con información de Sportmediaset, Santiago Gimenez ya habría aceptado la propuesta deportiva del Porto. El delantero habría hablado directamente con Francesco Farioli, entrenador del conjunto portugués sobre su papel en el equipo.

Santiago Gimenez, elogiado por Ronaldinho

Santiago Gimenez ya habló con el entrenador del Porto

El contacto entre ambos habría sido importante para avanzar en la posibilidad de un acuerdo. Farioli conoce al delantero mexicano desde su etapa en la Eredivisie, cuando el técnico dirigía al Ajax y “Bebote” defendía la camiseta del Feyenoord.

TE PUEDE INTERESAR:



Esa relación previa permitió que las conversaciones fueran más directas. El entrenador italiano habría explicado al delantero la importancia que tendría en su esquema. Gimenez habría dado el visto bueno para continuar las negociaciones con el Porto.

|GETTY IMAGES

Sin embargo, todavía falta que los clubes lleguen a un acuerdo. El Porto aún no presenta una oferta formal por el atacante mexicano y existen otros movimientos que pueden influir en la operación.

AC Milan busca vender a Santiago Gimenez

El Milan tendría como prioridad encontrar una venta definitiva para Gimenez. El conjunto italiano no contempla, por ahora, una cesión simple del delantero. Su intención es concretar una venta o un préstamo que incluya una opción de compra.

|REUTERS

El club italiano valoraría al mexicano en una cifra superior a los 25 millones de euros. Esta situación es el principal punto que dificulta la salida del ex Cruz Azul durante el mercado de fichajes.

Rodrigo Mora puede definir el futuro de Gimenez

El Porto espera conocer primero qué ocurre con Rodrigo Mora. El futbolista de 19 años es seguido por la Roma y el conjunto portugués pediría alrededor de 50 millones de euros por su salida. En caso de venderlo, le alcanzaría el dinero para fichar a Santi.

Mientras tanto, Rafaela Pimenta, representante de Santiago Gimenez (25), continúa analizando otras alternativas para el delantero. Esta semana podría ser importante para definir si el “Bebote” finalmente deja el Milan y toma rumbo hacia Portugal.

