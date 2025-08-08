De lavador de autos y empleado de ferretería, hasta ser leyenda en el futbol de México: una historia de éxito

La historia de vida de Carlos Salcido es digna de película, pues de venir de lo más bajo alcanzó la gloria como futbolista, a tal grado de convertirse en leyenda de México. El nacido en Jalisco tuvo una niñez complicada, pues desde muy pequeño perdió a su madre. Por ello, el exjugador tuvo que comenzar a trabajar a muy temprana edad, desde lavador de autos hasta empleado de ferretería. Conoce en qué equipo de la Liga BBVA MX pudo jugar en su retorno al país.

Salcido es oriundo de Ocotlán, Jalisco, pero para buscar un mejor empleo se mudó a la ciudad de Guadalajara, donde comenzó a trabajar a los 13 años como lavador de autos y camiones, empleo que desempeñó durante 2 años. Sin embargo, en las plantas de los pies le comenzaron a salir llagas por el exceso de agua. En este equipo de Europa jugó el exseleccionado nacional .

@carlossalcido30 Carlos Salcido tiene una gran historia, pues de lavar autos jugó en Europa y se consolidó como leyenda en México

Posteriormente, Carlos laboró en una fábrica de vidrio y soplado durante 6 meses hasta que llegó a una ferretería, donde fue empleado durante 2 años. Después, el futbol llegó a su vida, pues fue a los 19 años que comenzó a jugar en las canchas de tierra, donde lo observó un visor de Chivas que lo invitó a formar parte del club.

TE PUEDE INTERESAR:



Los éxitos con las Chivas de Carlos Salcido, leyenda de México

Carlos Salcido llegó a Chivas tarde, pues su entrada al club fue repentina y no cumplió con el proceso formativo como lo hacen hoy en día cada uno de los jugadores, aunque fue su talento con el balón que lo llevó a uno de los clubes más grandes de México. Debutó en Guadalajara en 2001 y poco a poco se fue ganando un lugar en el cuadro titular.

Salcido mostró buen nivel y fue convocado a la Selección Mexicana en el proceso de Ricardo Antonio Lavolpe para la Copa Confederaciones 2005 y el Mundial de 2006, para después ser vendido al PSV Eindhoven.

El futbolista regresó a Chivas en 2014 y formó parte de la plantilla que ganó varios títulos con Matías Almeyda, entre ellos Liga BBVA MX, Copa MX, Supercopa y Concachampions. Además, disputó el Mundial de Clubes de 2018.

Esta es la trayectoria de Carlos Salcido en el futbol

Carlos Salcido debutó en Chivas, equipo en el que estuvo hasta 2006, ya que después emigró a Europa para jugar con el PSV Eindhoven de Países Bajos, donde se convirtió un referente. Posteriormente, llegó a la Premier League con el Fulham; sin embargo, un robo le cortó la carrera en el viejo continente, pues decidió retornar a su país.

Salcido regresó a la Liga BBVA MX con Tigres, equipo con el que conquistó varios títulos, para después retornar al club de sus amores: Chivas. Con Guadalajara estuvo durante 5 años y su último gran reto antes de colgar los botines fue Veracruz, aunque le tocó descender.

Carlos fue jugador importante en la Selección Mexicana al disputar 3 Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Además, formó parte del equipo que consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Sin duda una gran historia de superación.