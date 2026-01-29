ÚLTIMA HORA: Primeras palabras de Uriel Antuna previo a firmar con el Club Universidad Nacional

Uriel Antuna arribó este miércoles a la Ciudad de México, donde realizará las pruebas médicas previas a su incorporación al Club Universidad Nacional. La operación fue adelantada por el periodista César Luis Merlo, quien reveló que el delantero mexicano se convertirá en nuevo refuerzo de Pumas para el torneo Clausura 2026.

Aunque hasta el momento ninguno de los clubes involucrados ha hecho oficial el traspaso, el acuerdo se encuentra en su etapa final y todo apunta a que la negociación se cerrará en las próximas horas, salvo un giro inesperado que detenga el movimiento.

A su llegada a la CDMX, Antuna se mostró cauto, pero visiblemente entusiasmado por este nuevo capítulo en su carrera. El atacante evitó profundizar en detalles, aunque dejó claro su buen ánimo y confianza en su nueva etapa..

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: El centrocampista uruguayo que llegaría a un equipo grande de la Liga BBVA MX para el Clausura 2026

“No puedo hablar mucho, pero estoy feliz. Hay que esperar un poco más para que todo salga bien. Contento de estar acá de nuevo en la Ciudad de México”, expresó.

“Estoy feliz de regresar, conozco la ciudad. Ahora toca esperar un poquito más hasta mañana para poder hablar. En su debido tiempo me tocará hacerlo, pero como siempre la ilusión está intacta. Yo también estoy ilusionado, al igual que la afición”, afirmó Antuna, quien se perfila para convertirse en una de las incorporaciones más relevantes de Pumas de cara al ya iniciado Clausura 2026.

URIEL ANTUNA YA ESTÁ EN LA CDMX 💣



Se espera que el día de mañana presente pruebas médicas con Pumas, el jugador Azteca se mostró cauteloso con sus declaraciones aunque admitió estar emocionado y esera que todo salga de la mejor manera 💥 pic.twitter.com/pZ3opKTwYY — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 29, 2026

¿En qué equipos ha jugado Uriel Antuna?

Uriel Antuna cuenta con una trayectoria amplia y diversa tanto en el futbol mexicano como en el extranjero, formado y debutante profesional con Santos Laguna, dio el salto a Europa en 2017 al incorporarse al FC Groningen de la Eredivisie, luego de que su carta fuera adquirida por el Manchester City, club con el que nunca debutó y que lo cedió de inmediato. Posteriormente vivió una etapa relevante en la MLS con el LA Galaxy, donde su rendimiento lo consolidó con un llamado a la Selección Mexicana.

En 2020 regresó a la Liga MX para vestir la camiseta de Chivas, antes de pasar a Cruz Azul, equipo con el que alcanzó el punto más alto de en su carrera y se consagró campeón de goleo en el Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Tras un breve paso por Tigres UANL, Antuna llega ahora a Pumas como refuerzo estelar para el Clausura 2026, con la expectativa de aportar experiencia, velocidad y desequilibrio al ataque universitario.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: La ESTRELLA campeona del mundo con Francia que podría llegar a la Liga BBVA MX