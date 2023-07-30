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Fútbol

Se le abre un nuevo camino a Mbappé rumbo a la Premier League

El astro francés Kylian Mbappé puede tener su futuro en la Premier League luego de que existen pláticas entre París Saint Germain (PSG) y un equipo inglés

Mbappe con la selección de Francia
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

El culebrón, como dirían los españoles, del francés Kylian Mbappé con el equipo del París Saint Germain (PSG) continúa, aunque se abierto un nuevo capítulo donde aparece como protagonista la escuadra de la Premier League, Liverpool.

Según el medio informativo británico Daily Mirror el Liverpool y el Paris Saint Germain ya están negociando que Mbappé juegue un año a préstamo en Anfield.

Su encaje futbolístico en el Liverpool como gran goleador que arranca jugando en banda no admite dudas. Lo que sí sería su futuro más allá de la próxima temporada. Kylian Mbappé siempre ha demostrado mucho respeto por el Liverpool. Algo que llega influenciado por su madre y representante, Fayza Lamari, la cual es una gran admiradora del club inglés.

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El papel del Liverpool sería el de equipo transición hacia el Real Madrid y dejar cierto beneficio al PSG además de liberar la ficha de Mbappé para la próxima temporada. Así lo plantean desde el diario inglés. “El Liverpool le ofrecerá a Mbappé una cesión por un año. el astro saldría de París, dejará dinero en el PSG y le permitirá al delantero de la selección francesa completar la mudanza de sus sueños a Madrid”, publica el medio británico.

Todo parece que cuadra que haría feliz a todos los involucrados, lo único que sería la piedrita en el zapato es que Liverpool no jugará esta temporada la Champions League, cosa que al jugador francés no es de su total agrado.

Liverpool jugará la Europa League

La escuadra dirigida por el técnico alemán Jürgen Kloop tendrá que jugar la temporada 2023-24 en la Europa League, ya que los boletos para el máximo torneo de clubes europeos son para el Manchester City, Manchester United, Arsenal y Newcastle.

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Mbappé fue excluido de la gira del PSG en territorio asiático, teóricamente descartado del proyecto de Luis Enrique, que no está arrancando precisamente bien sin el francés sobre la cancha, el futuro de Mbappé está en el aire y las soluciones para este solo son dos en lo que al PSG se refiere: o extiende su contrato hasta 2025 o puede recoger sus cosas e irse a un nuevo destino o a su casa.

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