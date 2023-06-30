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El PSG pagaría una millonada por el reemplazo de Kylian Mbappé

El PSG estaría en busca del reemplazo del francés Kylian Mbappé en caso de que el delantero decida irse de PSG y llegue una oferta atractiva para el traspaso

Mbappe con la selección de Francia
|REUTERS

Escrito por: Salvador Hernández

El PSG no pierde el tiempo y se está previniendo en caso de que se concrete la salida de Kylian Mbappé del equipo, el francés tiene ofertas del Real Madrid y del Liverpool.

Mientras se define el futuro e Mbappé en el París Saint Germain, la directiva de dicha escuadra está buscando un posible reemplazo en caso de que se queden este verano sin su máxima figura.

Kylian Mbappé | Polvo de Estrellas con Jorge Valdano

El medio Radia Marca publicó que el elegido para sustituir a “Donatello” sería el delantero del Atlético de Madrid, el también galo, Antoine Griezmann, pues según la directiva tiene todo para suplir a su compatriota.

Este mismo medio afirma que el PSG estaría dispuesto a pagar una cantidad considerable para hacerse de los servicios del ex jugador de la Real Sociedad y del Barcelona, se maneja una cifra cercana a los 100 millones de euros.

No es la primera vez que el Griezmann está en la órbita del equipo más poderoso de Francia, pues hace tres años vestido de culé fue pretendido por la escuadra gala.

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Posibles destinos de Kylian Mbappé

La novela de Kylian Mbappé y el PSG se complica, pues el equipo quiere sacarle el máximo provecho y presionó al delantero para tomar una decisión, de renovar o esperar salir este verano, Real Madrid y Liverpool son los principales candidatos para adquirir al atacante.

Versiones en Francia apuntan que el equipo parisino presionó al entorno del futbolista francés para que determinen su futuro lo más pronto posible, el cuadro merengue ofrecería 250 millones de euros para hacerse de sus servicios, pero salió a la luz otro pretendiente por Mbappé, se trata del Liverpool, que estaría dispuesto a pagar una cantidad cercana a los 300 millones de euros.

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