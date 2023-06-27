¿Se complica? El PSG pone condiciones para vender a Mbappé al Real Madrid

Uno de los posibles fichajes más esperados en la historia del futbol, pues el Real Madrid tiene varios años queriendo fichar al francés Kylian Mbappé, versiones en España ponían “muy cerca” al delantero del conjunto merengue, pero al parecer algo se complicó.

Medios franceses reportan que el entorno de la joya parisina se encuentra indeciso sobre su futuro, ante eso el PSG le informó a la madre del futbolista Fayza Lamari, que esperan una respuesta oportuna, en caso de que no quiera renovar, venderlo, con la condición de que llegue una oferta que sea favorable para el club.

Mbappé, renovó con el cuadro más poderoso de Francia 2024 con opción a un año más; sin embargo, todo parecía indicar que el Real Madrid estaría dispuesto a pagar por el francés y por fin llevarlo a sus filas, luego de varios intentos fallidos. Hace unos días el portal PSG Community publicó que estaría cerrado el fichaje de Kylian con el cuadro blanco, pero esta información no se confirmó de manera oficial por parte del jugador y o el club de Francia.

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¿Cómo van las negociaciones entre Mbappé y el Real Madrid?

El Real Madrid se mantiene prudente ante el interés por Mbappé, esto según el medio “Foot Mercalo”, los merengues aún no han comenzado negociaciones, pues está a la espera de la decisión del jugador.

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¿Cuándo cuesta Mbappé?

El medio galo, “Le Parisien” publicó que el Paris Saint-Germain pediría 200 millones de euros para dejar salir de la capital francesa al delantero estrella del equipo, Kylian Mbappé.

Otra versiones apuntan que el atacante desea quedarse el año que le resta para no perder dinero, pues según Marca España, Mbappé percibe por temporada 70 millones brutos, y que esperaría dos primas en julio y septiembre.