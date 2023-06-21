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El brasileño Neymar pide perdón por supuesta infidelidad

El astro brasileño Neymar, jugador del PSG, pide perdón a su actual compañera Bruna Biancardi con la que espera un hijo por una su puesta infidelidad

Neymar

Escrito por: Fernando Campos

El jugador de la selección brasileña y del París Saint-Germain (PSG), el atacante Neymar, pidió este día perdón a su actual compañera, la modelo Bruna Biancardi, con la que espera un hijo, luego de la polémica provocada por la revelación de un supuesto caso de infidelidad.

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En un mensaje en su cuenta en Instagram dirigido a Bruna, que está con cinco meses de embarazo, la estrella de la Canarinha le pidió disculpas a su compañera y a su familia, así como al hijo que esperan, por el sufrimiento que causó y por la "exposición innecesaria".

"Percibí cuánto fuiste expuesta, cuánto sufriste con todo esto y cuánto quieres estar a mi lado. Y yo a tu lado. Me equivoqué. Me equivoqué con ustedes", afirmó el exdelantero del Barcelona.

 

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Pese a que el futbolista no hace mención explícita al caso de infidelidad que se ha convertido en una novela en la prensa rosa del país, el mensaje fue publicado una semana después de que la brasileña influencer Fernanda Campos diera a entender que tuvo una aventura con Neymar hace pocos días.

Neymar va a tener un hijo con Bruna Biancardi

El atacante del PSG decidió "justificar lo injustificable" de forma pública por considerar que "si un asunto privado se convirtió en público, la petición de perdón también tiene que ser pública".

En el mismo mensaje, Neymar dijo que quiere continuar al lado de Bruna, su compañera desde el año pasado y con la que, dijo, sueña compartir su vida.

Neymar celebrando su gol ante Corea del Sur
|Reuters

"No me imagino sin ti. No sé si lo nuestro resultará, pero hoy eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé vencerá y nuestro amor uno por el otro nos fortalecerá", concluyó.

 

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Neymar, de 31 años, ya es padre de Davi Lucca, de 11 años y fruto de su relación con la también influencer Carol Dantas.

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