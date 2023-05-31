Lionel Messi con la nueva camiseta 2023-24 del PSG

El equipo del Paris Saint-Germain (PSG) presentó este día la camiseta que utilizarán para la temporada 2023-24, donde la sorpresa es la que el astro argentino Lionel Messi aparece en el video de la presentación.

El astro argentino acaba contrato en junio y lo más probable es que se despida luego de dos años en el equipo francés, pero la campaña publicitaria tiene su importancia y se quiere rentabilizar a Messi hasta el final.

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Si nada cambia, el próximo sábado será el último partido con el PSG del sudamericano. Se espera un lleno absoluto en el Parque de los Príncipes porque, pese a que no hay nada en juego contra el Clermont, el final de fiesta servirá para celebrar la liga rubricada la semana pasada en Estrasburgo. Falta por confirmar el adiós de Messi, que ha querido esperar a final de temporada para no encender el ambiente entre los aficionados ni generar más ruido del necesario.

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Las características de la camiseta del PSG 2023-24

La nueva camiseta del PSG recuerda al emblemático modelo de principios de los 2000, azul oscuro y con una banda color rojo en la parte del corazón.

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Una remera que rinde homenaje a un diseño clásico de la camiseta parisina y encarna el espíritu único de la capital francesa ✨#VamosParis pic.twitter.com/QhsnHfeOoc — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) May 31, 2023

la camiseta para la temporada 2023-2024 también incorpora la innovación de vanguardia de la marca Nike. Con la tecnología Nike Dri-FIT ADV, el tejido técnico de alto rendimiento ayuda a los jugadores a mantenerse secos durante los 90 minutos de cada partido.

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El tejido transpirable FIT ADV garantiza que el sudor se evapore, lo que ayuda a los futbolistas a mantenerse frescos y ligeros, y a mantener su nivel de rendimiento hasta el final del encuentro.

Lionel Messi aparece junto a Mbappé, Neymar, Marquinhos y Kimpembe en esta campaña de marketing. Sin embargo, no es más que una estrategia de carácter comercial. Desde su llegada en agosto de 2021 se ha disparado la venta de camisetas con el nombre del argentino campeón del mundo, un atractivo que hace que la inversión por parte de Qatar haya sido provechosa más allá de lo que ha contribuido en el terreno deportivo.