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Fútbol

PSG eliminará campaña de marketing tras molestia de Kylian Mbappé

El fubtolista expresó su molestia con el club por el trato de su imagen en un promocional del PSG que no incluyó en las imágenes a Lionel Messi ni a Neyma Jr

PSG
PSG|GONZALO FUENTES/REUTERS

Escrito por: Jorge Zamora

El peso de Kylian Mbappé en el PSG sí es absoluto, a unas horas de que expresara su molestia por el uso de su imagen contra una de las campañas promocionales del club para los abonados de la siguiente campaña 2023-24, la entidad gala ya habría evaluado echar para atrás la producción audiovisual que destacó por la ausencia de Neymar y Lionel Messi.

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Respuesta del PSG a la molestia de Mbappé

Kylian Mbappé generó millones de notas en el mundo horas después de que mostrara abiertamente su enfado con el PSG , por lo que, de acuerdo con información de Mundo Deportivo, el club ha decidido dar marcha atrás y suprimir el anuncio para los abonados la siguiente temporada.

“Acabo de ver la campaña de abonos del club para la temporada 2023-2024. Nunca me informaron de esto, no estoy de acuerdo con el video publicado. Cuando la hice, parecía una entrevista básica en una jornada de marketing del club. No estoy de acuerdo con este vídeo publicado. Por eso lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero definitivamente no es Kylian Saint-Germain”, escribió el delantero en sus redes sociales.

El francés criticó el uso que se le dio las imágenes que le grabaron, y de las cuales desconocía su finalidad, empleadas para fomentar la inscripción de socios al PSG de cara a la temporada 2023-24 y que por supuesto, dejó fuera a todas las grandes figuras del equipo, algo que no agradó del todo al atacante.

Messi, Neymar y Mbappé en la Champions League
|Getty Images

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El PSG enfrenta aún la incertidumbre de la renovación de Lionel Messi, quien incluso ha sido objeto de abucheos por parte de la afición, algo que ha sorprendido a la prensa y a diferentes ex futbolistas de la Selección de Francia como Thierry Henry y Emmanuel Petit, pues el astro argentino suma 13 goles y 13 asistencias en la temporada de la Ligue 1.

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