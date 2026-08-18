“PSG”: El tridente ofensivo del Club América despierta la atención de todos

Hay una combinación de tres futbolistas del Club América que está llamando la atención por su capacidad para generar peligro. Sus nombres ya comienzan a aparecer juntos cada vez con mayor frecuencia y sus números explican por qué se han convertido en una de las principales armas ofensivas de las Águilas en este inicio de temporada.

Se trata de Priscila da Silva, Scarlett Camberos y Geyse Ferreira, quienes conforman el poderoso tridente del Club América Femenil. Las tres han tenido un comienzo destacado en el Apertura 2026 y ya son protagonistas de una ofensiva que suma 18 goles después de las primeras tres jornadas.

¿Por qué le llaman “PSG” a la delantera del Club América?

El apodo tiene una explicación bastante sencilla. “PSG” corresponde a las iniciales de Priscila, Scarlett y Geyse, las tres futbolistas que lideran el ataque azulcrema. La comparación con el famoso tridente del Paris Saint-Germain surge precisamente por la combinación de sus nombres y el peso que tienen dentro del equipo.

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Los goles que produjo el tridente ofensivo del Club América

Según Espartanas MX, entre las tres futbolistas han marcado ocho de los 18 goles del América en el Apertura 2026. Geyse lidera el aporte con 4 anotaciones, seguida por Priscila con 3 y Scarlett Camberos con un gol.

Priscila Flor da Silva costó 500 mil dólares|Mexsport

Geyse, además, fue reconocida como la MVP del partido ante Puebla por su actuación, en la que marcó y también participó en otras acciones ofensivas importantes.

Los logros del Club América Femenil en los últimos tiempos y su actualidad

El gran momento ofensivo llega después de un periodo histórico para el club. América conquistó el Clausura 2026, su tercer título de Liga MX Femenil, y posteriormente ganó por primera vez la Copa de Campeones Concacaf W. Además, las Águilas conquistaron el Campeón de Campeonas 2026 frente a Tigres.

Ahora, en el Apertura 2026, América comenzó con tres victorias y se mantiene como uno de los equipos protagonistas del Grupo B. El arranque, con goleada 10-0 a Cruz Azul incluida, refuerza las expectativas sobre un equipo que busca mantener su dominio y que tiene en este particular “PSG” una de sus principales armas ofensivas.

