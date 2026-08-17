Piojo Alvarado cumple el sueño de una aficionada de Chivas que lucha contra el cáncer

Chivas regresó a la actividad dentro de la Liga BBVA MX tras haber sido eliminado de la Leagues Cup en Fase Uno. Por la Jornada 4 del Apertura 2026, los rojiblancos visitaron a Santos Laguna en un partido que, en la previa, parecía más accesible. Sin embargo, el Guadalajara se quedó con la victoria por la mínima gracias al solitario gol de Ricardo Marín.

No obstante, todos los focos apuntaron hacia un evento que sucedió luego de los 90 minutos y con el triunfo de Chivas ya consumado. Resulta que Roberto ‘Piojo’ Alvarado, uno de los futbolistas más queridos por la afición, se hizo presente en las gradas del Estadio TSM ante el pedido de una fanática rojiblanca la cual se encuentra luchando contra el cáncer.

El gesto de Piojo Alvarado con aficionada de Chivas

Una gran cantidad de aficionados rojiblancos estuvieron presentes en el Territorio Santos Modelo para presenciar el triunfo de Chivas sobre el conjunto lagunero. Sin embargo, una de las aficionadas presentes en el recinto se llevó el foco de todas las cámaras por la historia que tiene por detrás y por el gesto que el Piojo Alvarado tuvo con ella.

Piojo Alvarado y su gesto en el triunfo de Chivas|Captura de pantalla

Resulta que la fanática de las Chivas contaba con una pancarta realizada por ella misma donde se encuentra atravesando un proceso de quimioterapias para combatir el cáncer. Pero eso no es todo, ya que en el final se podía leer un mensaje dedicado a Alvarado, donde la mujer le pidió que el futbolista de la Selección Mexicana le obsequiara su playera.

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Así fue como el Piojo observó a la aficionada desde el campo de juego y, una vez finalizado el encuentro, se dirigió hacia la grada donde ella estaba ubicada para cumplir con la petición. El futbolista del Rebaño le dio su camiseta blanca, la cual fue utilizada por primera vez en esta nueva temporada en el mismo juego contra Santos.

Aficionada de Chivas recibe camiseta de Piojo Alvarado|Captura de pantalla

Qué sigue para Chivas tras el triunfo en Torreón

El Guadalajara tendrá poco tiempo para celebrar la victoria conseguida en la Comarca Lagunera. Su próximo compromiso será ante los Xolos de Tijuana por la Jornada 5 del Apertura 2026, duelo programado para el sábado 22 de agosto a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron.

El equipo de Gabriel Milito llegará al encuentro con siete puntos y ubicado en la octava posición de la tabla general. Enfrente estará uno de los mejores equipos del inicio del torneo, ya que Tijuana permanece invicto y suma 10 unidades después de superar por 2-1 a Cruz Azul en el Estadio Caliente. De esta manera, Chivas buscará aprovechar su regreso a casa para acercarse a los primeros lugares de la clasificación.