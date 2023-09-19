Mbappé lidera victoria del PSG sobre el Dortmund | Champions League

El Paris Saint-Germain ha arrancado la Temporada 2023/24 de la Champions League con triunfo. Ante su gente, el equipo dirigido por Luis Enrique ha sumado sus primeros tres puntos recibiendo al Borussia Dortmund en el Parque de los Príncipes para empezar a liderar el Grupo F del certamen, pues han aprovechado el empate entre el Newcastle y Milan para colocarse primeros apenas en la Jornada 1.

Liderados por Kylian Mbappé, quien se hizo presente en el marcador desde la vía del penalti, el cuadro de la capital de Francia puso el 1-0 al minuto 49. Posteriormente, Hakimi hizo el 2-0 definitivo al 58' para sellar la victoria.

Para la Jornada 2 de la Champions League, el Paris Saint-Germain visita al Newcastle en la cancha del St. James' Park, encuentro que se va a disputar el 4 de octubre.

Cobertura PSG vs Borussia Dortmund

Las emociones de la Temporada 2023/24 de la Champions League han comenzado. Con el Manchester City como defensor del campeonato, las acciones en la nueva campaña de la Liga de Campeones dan inicio con la Fecha 1 de la Fase de Grupos, instancia en la que el Paris Saint-Germain recibe al Borussia Dormund en uno de los mejores encuentros del inicio del certamen de la UEFA.

Dirigidos por Luis Enrique, el PSG encara su debut en la Champions League luego de haber perdido en la Jornada 5 de la Ligue 1 ante Niza. Del otro lado, el BVB viene de vencer al Friburgo y mantener el invicto en la Bundesliga.

Ubicados en el Grupo F de la competencia, el Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund comparten sector junto al AC Milan y Newcastle.

Alineaciones PSG vs Borussia Dortmund

PSG: G. G. Donnarumma, A. Hakimi, M. Skriniar, Marquinhos, Lucas, M. Ugarte, W. Zaïre-Emery, Vitinha, O. Dembélé, K. Mbappé y R. Kolo.

Borussia Dortmund: G. Kobel, J. Ryerson, N. Süle, M. Hummels, N. Schlotterbeck, J. Brandt, E. Can, M. Sabitzer, M. Wolf, K. Adeyemi y D. Malen.

