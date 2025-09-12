deportes
Nota

Psycho Clown, figura de la AAA, lanza mensaje a víctimas de explosión en Iztapalapa

Psycho Clown, uno de los rostros más importantes que la AAA tiene en la actualidad, lanzó un mensaje a las víctimas de la explosión de una pipa en Iztapalapa.

psycho-clown-aaa-mensaje-explosion-iztapalapa.jpg
Instagram de Psycho Clown
Alan Chávez - Marktube
Lucha Azteca
El pasado miércoles 10 de septiembre se vivió uno de los peores accidentes en la historia reciente luego de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. Ante ello, la estrella de la AAA, Psycho Clown , lanzó un mensaje de aliento a las víctimas.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Fue durante la tarde de este miércoles que se suscitó un lamentable percance que guarda relación con la explosión de una pipa de gas y que, por ende, ha dejado muertos y lesionados de gravedad. Algunas figuras del deporte nacional han mostrado su tristeza al respecto, y una de ellas fue Psycho Clown.

¿Qué dijo Psycho Clown sobre la explosión de una pipa en Iztapalapa?

Aprovechando el impacto que tiene en las redes sociales, Psycho Clown decidió lanzar un mensaje de aliento a las víctimas que han perdido la vida a raíz de esta explosión en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, así como a los heridos de gravedad que este hecho ha traído hasta ahora.

“Hoy pido a Dios en oración por quienes resultaron heridos y por las personas que desgraciadamente perdieron la vida por la tragedia de ayer. Descansen en paz quienes partieron y pronta recuperación a quienes siguen en lucha, estamos con ustedes. México orando por su salud. Abrazo fuerte a sus familias”, escribió el Psicópata del Ring.

¿Cómo ha sido la carrera de Psycho Clown en la AAA?

La trayectoria de Psycho Clown ha sido una de las más exitosas en la historia reciente de la AAA, pues además de formar parte de los Psycho Circus, una vez en solitario el Psicópata del Ring ha logrado cosas importantes, destacando la máscara de Dr. Wagner Jr. Ahora, forma parte de uno de los rostros estelares del roster de la WWE en la Triple A.

¿Psycho Clown estará en Worlds Collide 2025?

Parte de lo anterior es el hecho de que sea actualmente el Campeón de Parejas de la AAA junto a Pagano . De hecho, ambos luchadores disputarán sus cinturones en la nueva edición de Worlds Collide 2025, misma que se llevará a cabo este viernes 12 de septiembre en punto de las 20:00 horas (centro de México) por la cuenta de YouTube de la WWE.

