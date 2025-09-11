Ciclismo: Así fue la victoria de Isaac del Toro en la Coppa Sabatini

El ciclismo mexicano vive un momento dorado gracias a Isaac del Toro, quien volvió a demostrar su calidad en territorio europeo.

El joven pedalista del UAE Team Emirates se llevó la Coppa Sabatini 2025, firmando así su tercera clásica italiana tras sus triunfos en el Gran Premio Industria & Artigianato y en el Giro della Toscana.

Con un tiempo de 4:46:56, Isaac del Toro cruzó la meta en Peccioli, Toscana, después de completar un recorrido de más de 190 kilómetros lleno de emociones y con un trazado que incluyó hasta 20 ascensos, auténtico reto para los mejores ciclistas del mundo.

En la competencia también estuvo presente otro mexicano, Edgar Cadena, quien formó parte de la fuga inicial y puso en alto el nombre de nuestro país en una carrera de prestigio internacional.

Ataque demoledor en los últimos kilómetros

La Coppa Sabatini 2025 fue un desafío táctico y de resistencia. En el tramo final, Isaac del Toro se mantuvo en el grupo perseguidor junto a nombres de peso como Richard Carapaz, Marc Hirschi y Jan Christen, quienes apretaron el paso para dar alcance a los escapados, entre ellos el propio Cadena.

A tan solo 12 kilómetros de la meta, la fuga fue neutralizada y el escenario quedó servido para una definición vibrante.

Fue entonces cuando Isaac del Toro demostró su valentía: en los últimos seis kilómetros lanzó un ataque contundente, sacando ventaja sobre Benjamin Thomas y Ben Granger, quienes intentaron seguir su ritmo sin éxito.

El mexicano mantuvo la distancia hasta el final y levantó los brazos en señal de triunfo, inscribiendo su nombre en la lista de ganadores de esta prestigiosa prueba italiana.

El “Torito”, nombre propio en el ciclismo

Con apenas 21 años, Isaac del Toro, apodado “El Torito”, se ha convertido en una de las grandes sensaciones del pelotón mundial.

Su victoria en la Coppa Sabatini lo coloca en una selecta lista de campeones recientes que incluye a corredores de talla como Marc Hirschi, Daniel Felipe Martínez y Michael Valgren.

La hazaña confirma que México tiene en Isaac del Toro a un ciclista capaz de competir y ganar en las rutas más exigentes de Europa. Su progresión es meteórica y cada triunfo lo acerca más a consolidarse como una figura de referencia en el calendario internacional.