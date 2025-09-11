deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Ciclismo: Así fue la victoria de Isaac del Toro en la Coppa Sabatini

El ciclista de Ensenada, Baja California, Isaac del Toro, conquistó la Coppa Sabatini 2025 y sigue brillando en la temporada 2025 con el UAE Team Emirates

IsaacDelToro.jpg
Foto: @TeamEmiratesUAE
Eder G. Calderón Juárez
Otros Deportes
Compartir

El ciclismo mexicano vive un momento dorado gracias a Isaac del Toro, quien volvió a demostrar su calidad en territorio europeo.

El joven pedalista del UAE Team Emirates se llevó la Coppa Sabatini 2025, firmando así su tercera clásica italiana tras sus triunfos en el Gran Premio Industria & Artigianato y en el Giro della Toscana.

Resumen completo Diablos vs Charros | Primer juego Serie del Rey | LMB 2025

Con un tiempo de 4:46:56, Isaac del Toro cruzó la meta en Peccioli, Toscana, después de completar un recorrido de más de 190 kilómetros lleno de emociones y con un trazado que incluyó hasta 20 ascensos, auténtico reto para los mejores ciclistas del mundo.

Te puede interesar: Serie A: Johan Vásquez renueva y será el capitán del Genoa hasta 2028

En la competencia también estuvo presente otro mexicano, Edgar Cadena, quien formó parte de la fuga inicial y puso en alto el nombre de nuestro país en una carrera de prestigio internacional.

Ataque demoledor en los últimos kilómetros

La Coppa Sabatini 2025 fue un desafío táctico y de resistencia. En el tramo final, Isaac del Toro se mantuvo en el grupo perseguidor junto a nombres de peso como Richard Carapaz, Marc Hirschi y Jan Christen, quienes apretaron el paso para dar alcance a los escapados, entre ellos el propio Cadena.

A tan solo 12 kilómetros de la meta, la fuga fue neutralizada y el escenario quedó servido para una definición vibrante.

Fue entonces cuando Isaac del Toro demostró su valentía: en los últimos seis kilómetros lanzó un ataque contundente, sacando ventaja sobre Benjamin Thomas y Ben Granger, quienes intentaron seguir su ritmo sin éxito.

El mexicano mantuvo la distancia hasta el final y levantó los brazos en señal de triunfo, inscribiendo su nombre en la lista de ganadores de esta prestigiosa prueba italiana.

El “Torito”, nombre propio en el ciclismo

Con apenas 21 años, Isaac del Toro, apodado “El Torito”, se ha convertido en una de las grandes sensaciones del pelotón mundial.

Su victoria en la Coppa Sabatini lo coloca en una selecta lista de campeones recientes que incluye a corredores de talla como Marc Hirschi, Daniel Felipe Martínez y Michael Valgren.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Guillermo Ochoa tiene nuevo equipo y permanece en Europa para jugar en Chipre

La hazaña confirma que México tiene en Isaac del Toro a un ciclista capaz de competir y ganar en las rutas más exigentes de Europa. Su progresión es meteórica y cada triunfo lo acerca más a consolidarse como una figura de referencia en el calendario internacional.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×