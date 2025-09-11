El día en que Rey Mysterio “perdió el ojo” en la WWE (VIDEO)

Hace cinco años, en plena época pandémica por el Covid-19, la WWE sorprendió con una de las historias más sui géneris que ha presentado en la época contemporánea. Este tenía como protagonista nada más y nada menos que a Rey Mysterio , quien durante una pelea “perdería” el ojo.

En el 2020 Rey Mysterio aún formaba parte activa de RAW en la WWE, por lo que tuvo una historia directa con Seth Rollins. Fue precisamente en una de sus contiendas en donde el “Rey del 619” habría “perdido” un ojo luego de una batalla dura y de corte callejero con el hoy campeón mundial.

¿Rey Mysterio realmente perdió el ojo en este segmento de la WWE?

Fue el 19 de julio del 2020 cuando Rey Mysterio y Seth Rollins se enfrentaron en un Monday Night RAW. Aquí, Rollins no tuvo reparo en golpear en distintas ocasiones el rostro del mexicano, hecho que se trasladó a ámbitos mayúsculos cuando lo llevó directamente a las escaleras.

Ya en la parte final de la batalla, se notó cómo Rey Mysterio comenzó a sangrar del ojo derecho, por lo que se “confirmó” que el luchador había tenido un daño irreversible. De hecho, la misma WWE informó que el mexicano había sido trasladado al hospital tras recibir una posible luxación del globo ocular.

¿Cómo continuó la historia entre Rey Mysterio y Seth Rollins?

Naturalmente, Rey Mysterio no perdió el ojo, sino que más bien se trató de un método para llamar aún más la atención en su historia con Seth Rollins. De hecho, el propio luchador aseguró que, una vez que se recuperara de este hecho, buscaría una revancha con Seth, quien después de ver como el ojo de su compañero “se había salido de su lugar” procedió a vomitar en plena lucha.

Posteriormente, la WWE confirmó no solo que Rey Mysterio se encontraba en perfecto estado, sino que se trató de un “guión” agresivo para el luchador de los 45 años, esto en el marco de sus últimos años como profesional antes de pensar en el retiro.

¿Rey Mysterio realmente estuvo lesionado?

Curiosamente, toda esta historia guardaba una relación especial con una lesión real que el mexicano tenía que solventar. Por ende, la “pérdida” de un ojo lució como el pretexto perfecto para que Rey Mysterio estuviera fuera de cámaras durante algunos meses y, así, completara su rehabilitación.