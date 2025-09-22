Fue campeón mundial en 4 categorías, pero perdió su fortuna y remató sus títulos en La Lagunilla

En el boxeo nacional e internacional existen un sinfín de historias sobre pugilistas que, debido a una serie de factores internos y externos, llevaron su vida a la ruina total. Uno de ellos es precisamente Rubén Olivares, quien tras ser campeón mundial en cuatro categorías distintas se vio obligado a rematar sus títulos en La Lagunilla .

Amado por la gran mayoría de fanáticos al boxeo en México, “El Púas” Olivares logró trascender a nivel internacional gracias a su pegada, misma que lo convirtió en campeón mundial y en uno de los estandartes del país. Desafortunadamente, una serie de decisiones lo llevaron a la ruina. ¿Qué pasó con él?

¿Qué fue de Rubén Olivares, el campeón mundial mexicano que quedó en la ruina?

Nacido en Iguala Guerrero en 1947, “El Púas” Olivares demostró un cariño nato por el boxeo, por lo que, desde que se volvió profesional, alcanzó niveles por demás exquisitos. De hecho, al mexicano se le recuerda por ser campeón mundial en cuatro categorías distintas, siendo estas súperpluma, pluma, gallo y súpergallo.

Rubén Olivares, además, se adueñó del récord de 22 victorias consecutivas, mismas de las cuales 21 fueron por la vía del cloroformo. En total, acumuló 89 triunfos, 3 empates y 13 derrotas en 105 combates, números que, sin embargo, quedaron en el olvido después de las terribles decisiones que tomó.

¿Cómo fue que el campeón mundial terminó en bancarrota?

Su retiro se dio en 1988 luego de caer por nocaut ante Ignacio Madrid, quien antes de esta contienda únicamente sumaba cuatro peleas en el profesionalismo. La vida del campeón mundial a partir de dicho momento vino en declive, destacando los problemas económicos que protagonizó.

Diversos rumores indican que comenzó a tener problemas con el alcohol al grado de “ser sacado” de las cantinas previo a cada combate. Esos excesos hicieron que perdiera una fortuna de más de dos millones de dólares, la cual se esfumó, además, por fiestas y malas inversiones de las que formó parte.

¿”El Púas” Olivares tuvo que vender sus títulos en La Lagunilla para sobrevivir?

Sus deudas en el banco obligaron al campeón mexicano a rematar algunos de sus cinturones en La Lagunilla, pues, de acuerdo con el portal La Silla Rota, este buscó alrededor de 1 millón de dólares por el cinturón que poseía como Campeón del Consejo Mundial de Boxeo.

Hoy en día se desconoce mucho de su presente, pues se sabe que es un exboxeador que no es fanático de las entrevistas. Sin embargo, en el pasado se supo que también cobraba por fotos , esto a fin de subsanar sus necesidades básicas.