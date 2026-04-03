La posible alineación de Puebla para enfrentar a Juárez

Puebla busca meterse en una nueva liguilla. El equipo de La Franja no logra entrar a una fiesta grande desde que lo alcanzara en el torneo Apertura 2023.

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Los poblanos saben que el duelo ante Juárez es crucial en sus aspiraciones en el torneo.

“Superar las cosas es enfocarnos en los partidos que vienen, no tanto en lo que ya pasó. Estamos con ese enfoque: jugar cinco finales, y la primera es el día de mañana contra Juárez. Es una motivación saber que estamos ahí y que depende de nosotros. La competencia es muy dura e intensa, pero como te digo, vernos tan cerca nos motiva y también nos impulsa a trabajar más para lograrlo”, dijo Alejandro Organista en entrevista para Azteca Deportes.

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Puebla va con lo mejor que tiene

Esta sería la posible alineación de Puebla ante Juárez en el estadio Cuauhtémoc: Gutiérrez, Navarro, Moreno, Vargas, Díaz, Guerra, Ramírez, Rey, Organista, Velasco y Gómez.

En Pubela necesitan si o sí la victoria

Finalmente, los de La Franja reconocieron que esperan acabar con una racha negativa que tienen de tres duelos sin conocer la victoria, desde aquel triunfo que alcanzaron ante Tigres frente a su afición.

“Conforme trabajamos en el día a día, claro que merecemos estar ahí, y estando ahí, competir. Como te digo, es partido a partido; todavía faltan cinco fechas para esa instancia, pero lo tenemos como objetivo. A toda la afición de Puebla, los invito a que vean el viernes botanero por Azteca”, sentenció el jugador poblano.

Los de La Franja saben que tienen por delante cinco finales y esperan sacar adelante esta primera prueba de fuego cuando reciban al equipo dirigido por Pedro Caixinha. Un partido que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca 7.

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